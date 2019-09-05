JW Diary：台妹的言行與穿搭

【明報專訊】幾年前周迅和黄曉明有一套合演的愛情喜劇叫《撒嬌女人最好命》，北京女漢子遇上台妹情敵。台妹，在電影導演彭浩翔以至普遍港人眼中就是很擅長以溫柔和嬌嗲作為征服異性的武器。

在我這曾同時受英殖和台灣教育的港女看來，該電影雖然難免誇張和矯情，但台妹確是比內地和香港女生溫柔多了！台灣國語的聲調起伏溫柔得像鄧麗君的歌曲旋律般，本來就比平倔的廣東話悅耳，還要加入許多助語詞的尾音，像「耶」、「噢」、「喔」等，語速又常慢半拍，不管男女說起話來已覺溫文，若配合女生的鶯聲細語，更覺嬌柔。

「台灣人的禮儀很日本式」

除了語言外，在禮儀方面台灣人是很日本式的，通常不會當面直白地拒絕朋友，或做領頭羊拿個主意，因為這會被認為是不禮貌，容易開罪人。簡單如飯敘是否須改期，我和台灣老同學的對話通常是這樣的——

我：明天超級颱風可能來襲，還要出來吃飯嗎？

同學A：可能會有大雨掃興喔！

同學B：也許明天看看天氣報告，又或擇日改期。

我：那麼擇日改期吧！

說話的婉轉，就是沒人直截了當地說Yes or No！最後只好由我這動議人揣摩一下各人的心意，速速做結案陳詞。若是談戀愛，男生也許覺得這很有雙方耳鬢廝磨想像空間，亦很有決定權。但若是談公務事情，我也不知道彼此要對話和繞圈多久。

新生代台妹的穿著更常以性感辣妹形象出擊。夏天走在台北信義區商圈，滿是臉容姣好、身段苗條，穿著熱褲、迷你裙和小背心的青春性感女孩。若是成熟女性亦會妝髮整潔，穿著帶線條感的連身裙。韓式的及肩Lob髮（Long Bob）和微曲的波浪型長髮是台灣女生普遍喜歡的髮型，像港女般流行的中性短髮在台灣不大有市場。就算是流行的文青風，台灣女生的演繹是色彩素淨淡雅而剪裁合身的T恤搭配長裙和優閒鞋，不像香港女生般愛黑白寬垮的中性化穿著，抹掉性別身分。

在人際關係以至情場上，台妹是否贏內地女生？我不敢肯定，但勝於港女是必然的。

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文：Janice Wong