Go Green：消極抵抗

【明報專訊】上文見報當日下午就收到匯豐銀行國際銀行部來電致歉服務延誤，並立即安排我翌日去總行辦理開立海外銀行帳戶，迅速辦妥，在此公開致謝。之後又忙着去中國銀行取消銀行帳戶，職員親善有禮地向我解釋由於最低存款額要求新近取消了，所以就算戶口內只存一丁點錢銀行都不會因此徵收手續費，其實毋須取消戶口云云。我感謝她的善意提示之餘，堅持辦理取消帳戶手續，意外驚喜就在此刻出現了。

職員看着電腦屏幕然後對我說：「彭小姐，抱歉，我剛剛幫你取消了網上理財服務，然後發現原來你還持有四両金，所以現在不能取消銀行帳戶，我要先幫你重啓該項服務，因為黃金只能網上買賣，賣了以後才能取消帳戶。」我萬分疑惑，因為該批黃金從來沒有顯示在我的網上銀行頁面上，所以我也把它忘了。如果不是我堅持取消帳戶，真係至死都不會發現這四両金的存在。各位讀者如果自問也是大頭蝦的話，不妨也去試試，可真有點失而復得的感覺。

堅尼系數惡化 示威騷亂加劇

眼看港鐵瞬間變「黨鐵」，721黑社會衝入元朗站無差別襲擊市民超乎香港人想像，831「防暴」警察涉衝入太子站襲擊市民（連坐輪椅的長者都給扑穿頭）更是道德無底線！從老家取回當年港鐵上市時認購一手股票的證書（圖），加上19年來以股代息得來的碎股，一併賣掉。別跟我講留着小股東的身分或許可以幹什麼，特區政府擁有75%港鐵股權，除了拋售，我們還能幹啥？

上YouTube看金融大鱷Kyle Bass解釋他何以認為聯繫匯率岌岌可危的訪問，當中他提到香港因為港元跟美元掛鈎所以維持了10年的超低利率，但同時經濟上卻與內地日益相連，受惠於內地的經濟增長，因此造就了可一不可再的香港十年盛世（2008-2018），我聽着感慨非常。盛世？究竟是誰的盛世？根據統計處兩年前公布2016年香港的堅尼系數（反映貧富懸殊的數據）為0.539，較2011年的0.537上升0.002，惡化至45年來的新高。聯合國人類住區規劃署（UN-Habitat）將「國際警戒線」定於堅尼系數0.4，任何地區的堅尼系數若持續超越國際警戒線會發生示威和騷亂等動盪情况。

官逼民反吖！

（gogreenhongkong.wordpress.com）

文：彭凱恩