專訪英倫鞋履品牌型女主帥 華麗高跟鞋 強勢回歸

蛇皮上的千鳥格——出自2019秋冬季度「Maureen」高跟鞋，特別之處是在蛇皮皮革面料上，打印上千鳥格圖案，塑造出獨特的視效與質感。（蘇智鑫攝）

簡約利落——型人總是不多說話？跟Mary Alice Malone訪問面談，她的答案簡約、點到即止，與她筆下的簡練利落設計如出一轍。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】綜觀當今的主流奢華鞋履品牌，絕大多數均以男性設計師主導。究竟是男人明白女顧客的需要，還是女人更清楚女性自己？創立Malone Souliers的鞋履設計師Mary Alice Malone，曾一度與男拍檔Roy Luwolt分道揚鑣，去年重回自家品牌的她表示：「現在我可以透過自己的方式來做事，這是一個為女性而設、充滿女人味的品牌，是再自然不過的事。」

創立於2014年的英倫鞋履品牌Malone Souliers，原本由Mary Alice Malone及Roy Luwolt兩人合力起家，Mary Alice負責設計工作，Roy則負責管理營運。曾一度「take a break」短暫退出品牌的Mary Alice，去年12月回歸，現階段品牌由她一人統領，「於我而言，能夠創立品牌是一個夢想。我對品牌取得的成就亦感到非常鼓舞，很高興能夠重回品牌，再接再厲。」Mary Alice說。

穿Malone Souliers的女人

留有一頭長及腰際金髮的Mary Alice，佩戴着一個小形尺寸的鼻環，外表甚具個性。成長於美國賓夕凡尼亞州、接近鄉郊地區的她，絲毫沒有一份「鄉下」氣息，反而流露着一股型女本色。由於鍾情工藝設計，Mary Alice選擇到倫敦修讀製鞋技術及建立品牌。「倫敦是一個充滿啟發的城市，而且相當獨特，每一位到倫敦的人，都有自己的故事，亦讓我有機會接觸到不同文化背景。」

與Mary Alice面談，在她說話中的字裏行間經常出現「啟發」、「靈感」等字眼，可感受到她是一位着重感覺的設計師。那麼在她的眼中，穿Malone Souliers的女人會是怎樣的人？「她既性感，同時又充滿自信，而且清楚明白自己想要什麼。」提起「性感」二字，隨即讓人想起品牌簽名式的輪廓線條，獨特的剪裁，總能夠突顯女性腳背位置的拱形弧線，流露美感。Mary Alice認為：「我希望透過設計，令女人感到充滿力量，予人一種『She's in charge』的強勢感覺。」

挑選聯乘對象如「約會」

品牌憑着獨特、時尚的形象，加上鮮明大膽的用色設計，在短短數年間，成功獲得不少時裝品牌的青睞，合作推出聯乘系列，從經典品牌Emanuel Ungaro，以至新潮的Roksanda，也在名單之上。對Mary Alice來說，她怎樣挑選決定跟誰合作？「感覺就像約會一樣，你總會跟你喜歡的人走在一起。」她補充：「我會視乎對方是否充滿啟發性，除了製作美麗的衣服外，還在乎他們的創作過程。」

問她最喜歡哪位時裝設計師，Mary Alice說不知道自己喜歡哪位，但卻選出一位她最為欣賞的鞋履設計師，「我很崇拜Manolo Blahnik，他極具代表，為奢華鞋履帶來改變，對於喜歡鞋履的人來說，他就像『教父』一樣」。

查詢：Malone Souliers www.malonesouliers.com

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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