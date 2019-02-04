Hear HER Say...：鬆開「死結」 開創繩結路

【明報專訊】紛擾不寧的6月，蕭俞窩在貨倉，面對9000米長的棉繩，日以繼夜整理、編織，一度惱怒自己無力為社會做什麼，不斷反思創作的意義，花上10天織成高12.5米、黃色的秘魯繩結網塔及繩牆，貫穿3層商場。她以繩結為靈感創作首飾、創立自家品牌ZOEE，曾開舖卻因經營困難而結業。哈佛大學教授Gary Urton花了25年時間解讀秘魯繩結隱藏的數字密碼，她的繩結工藝之旅亦是漫長的歷程，她緊記邱吉爾的座右銘：「成功是從一個失敗到另一個失敗，卻不喪失熱情。」

1. 近期有什麼目標?

近一、兩年的創作不想局限於隨身物，於是嘗試做一米高的家具，並打算明年參加米蘭設計周。

2. 當初為什麼以繩結為創作靈感?

以前為時裝品牌工作，一切電腦化，所謂設計只是改動一粒鈕、一條線，一度覺得沮喪。不時走訪不同工廠，目睹女工似「坐監」，朝九晚九工作、在那裏睡覺，令我之後很想避開工廠和mass production。繩結是工藝，人性化，機器做不到，成本也低，可以自己慢慢開始做。

3. 重新思索後，你的創作有什麼意義?

近日留意到朋友在社會運動上幫忙急救、法律支援，我所學的是textile，莫非打個結送給他們？後來想到，我的作品可以鼓勵人，那種幫助是慢性的。記得有次我在比利時參加展覽，一位年約70、任職珠寶設計的女士上前跟我說，她原本正面對創作的瓶頸，看了我的作品後覺得感動，激發她想重新開始。

4. 繩結工藝有什麼新的可能性?

最近有機構邀請我為戒賭人士做一個繩結workshop，我覺得很有意思，就像藝術治療，往後可以思考如何透過工藝幫助人。

5. 在你眼中，「結」有什麼意涵?

當時我的時裝業工作像一個「死結」，後來在中央圖書館遇到一本西方爬山求生繩結的書籍，將這「死結」鬆開，此後我發現一條繩原來有無限可能性。在13世紀，人類已用繩結輔助生活，求生、記事、記錄數字，日本則用於製作器皿，在不同時期、不同國家的歷史中，可找到繩結於人類生活中產生巨大影響。起初我以繩結為概念創作首飾，創立自己的品牌，後來開始做手袋、藝術裝置、家具等。

6. 你的衣著是怎樣的?

我平常習慣穿素色衣服，配襯大件的頸飾、耳環。

7. 你認為美是什麼?

我想起在日本瀨戶內海豐島美術館，有一個水滴形的藝術館，其建築本身便是該藝術館唯一的藝術品。坐在裏面看着地下流動的水珠、外面的太陽和植物，當下覺得這是一種不需要刻意經營的美，在「沒有」中感受到「有」，感覺很powerful。

8. 你認為創作最困難的是什麼?

難在7年來堅持以繩結為創作靈感，並想每件作品都令人有新鮮感。

9. 你認為工藝在現今世代有什麼價值?

工藝是比較慢的工業，可能在這資本主義社會貢獻不大，但它的可貴在於人性化、timeless 。

10. 這世界上有什麼東西的價值被人高估了?

潮流。盲從跟隨潮流沒有意思，潮流只是由一小撮人訂立的遊戲規則，全球時裝業界便去跟隨，快來快去。

■Profile

蕭俞（Zoe Siu）

畢業於香港理工大學時裝設計系，曾於DKNY Jeans、Levi's等品牌擔任時裝設計師，及後以結繩工藝結合時尚元素，創立佩飾品牌ZOEE。

文：吳穎湘

場地提供：K11

編輯：陳淑安

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