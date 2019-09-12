Double F：Gaultier：人皆有異

【明報專訊】到電影中心看《Jean Paul Gaultier：奇幻花生騷》，一場有關Gaultier 2018年「時尚怪人show」的紀錄片，本身那show已是在訴說Gaultier的一生，錄像與劇場的交替在舞台上出現，演出這奇男子的人生，電影則一邊記錄舞台上與錄像上的其他演員扮演的Gaultier，一邊拍下在籌備這騷時的真實Gaultier。不算特別難忘的電影，但足以藉此對上世紀後期影響世界甚多的這位設計師有多些了解。其中Gaultier一句「人皆有異」，觸動了觀眾席上的我。

為麥當娜設計尖錐緊身馬甲

說起這個男子，最易想起的當然是他為麥當娜1990年巡迴演唱會設計的舞台時裝尖錐緊身馬甲，極速成為銀幕上最易惡搞的形象，《家有囍事》裏張曼玉穿、《志明與春嬌》裏的春嬌也穿，《國產凌凌漆》裏陳寶蓮的「愛美神飛彈」胸器裝也脫不了和這套胸衣的關係。

無論是Paul Poiret還是Coco Chanel，都趕着承認自己有份在上世紀初促進束腰馬甲的廢棄，還女性可以舒展胸部的服裝，他們卻不知道大半世紀後的Gaultier，以後龐克時代的叛逆態度將馬甲的故事完全扭轉……但我在想，Gaultier與Chanel本質上是相近的，他們或拋棄或採用同一物事，也都緣於他們察覺自身與世人不同之異，可以怎樣惹惱別人令他們反思既有成規。

電影裏說到了這舞台裝的出現，該追遡到Gaultier的年少時：他沒有洋娃娃，只有一隻玩具小熊，雜誌裏的女性形象叫小孩時的Gaultier羡幕不已，他就自己用紙做了一對立體胸部給小熊，那是最初的，對美麗身體的渴求，若干年後發展成他為麥當娜營造的獨特形象。

「人皆有異，我做這事是為了被愛」

那時為小熊裝上胸部的Gaultier，並未明白這種創作的力量。他在學校裏被排斥，但當他開始作畫，別人找他畫畫象，逐漸靠近他，現在已長大的他慢慢說來：「人皆有異，我做這事是為了被愛。」

人皆有異，或許在別人接受我們有些什麼不同之先，我們自己就先已用了一段時間和自己相處，用那別人並未知曉的小熊找尋自己最適合的位置。人皆有異，這異就是Gaultier開始創作的起點，他在影片稍後說起，後來他的創作都是以矛盾的東西破壞造型，惹惱別人令他們思考。與小時候為了得到愛的創作原點不同，創作成了挑戰既定界限與成規的事情。

文：方太初

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