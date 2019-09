Mrs. in Germany：Made in Germany

next

【明報專訊】在香港為人熟悉的德國製造產品多不勝數,由汽車品牌、名牌皮具鋼筆、珠寶鐘表、電子產品、工程用具、廚具用品、濾水器、嬰幼兒用品和奶粉、行李箱、運動服飾、個人護理產品,玩具甚至乎文具都應有盡有,品質和耐用程度均有保證。還記得我初到埗德國沒多久就生大兒子,當時自己還沒適應德國生活,亦不敢冒險要兒子做「白老鼠」,所以為他選購的嬰幼兒產品全部都是我在香港已經見過而且有口碑的德國品牌,直到後來慢慢認識到一些德國媽媽,留意她們會為小孩選擇哪些嬰兒產品,便跟風一試,發現其實本地市場有很多自家品牌的生活用品既便宜又好用,性價比也高。

到德國超市和藥妝店尋寶

很多人覺得歐洲物價很高,但在德國購買生活用品及食物等必需品十分便宜,就算是非德國本地的premium brands產品比香港的零售價也便宜得多,以女性用品或嬰兒用品為例,在德國購買會比香港便宜30%至60%,而本地的自家品牌產品比premium brands又要便宜20%至30%。我說的「自家品牌」是指德國4大超市及兩大藥妝店旗下的食品和生活用品,就好像香港超市和藥妝店一樣,這些德國自家品牌以品質、包裝、款式和價格來說均絕不欺場。店商研發和生產自家品牌能守住產品最低價位,以提升市場競爭力及佔有率,產品亦受歐盟品質和規格監管,大部分更是Made in Germany,所以若有機會到德國旅遊,千萬不要錯過到超市和藥妝店尋寶或買手信。我個人較推薦DM藥妝店及Rewe超市,兩家店的產品種類較多,能全面提供大部分生活所需。

要挑選「最優質」的平價護膚產品或生活用品,可看產品包裝有否印上Dermatest和öko-test的評價。德國的護膚品必須送往Dermatest肌膚敏感檢測,得到優質認證的護膚產品亦會顯示於包裝上。至於öko-test有點像香港消委會,有公信力及客觀評審產品的品質和效果,認證分5級,產品能取得最高殊榮的「非常好」(sehr gut)評級相當困難,所以得到此認證的產品必會印在包裝上。以這兩個標準購買手信或自用品,不難找到價廉物美的心頭好。

德國有約8300萬人口,成就2000多個世界著名的Made in Germany品牌,拓展德國高端產品的國際知名度;而緊守平價市場的自家品牌,為國民提供價廉物美的選擇。不論奢侈品或生活品,Made in Germany的產品對很多人來說就是原創性高,品質嚴謹且優越。能成就這個殊榮,這多得德國人的「固執」,他們很堅持自己的想法和對品質的堅持,並不容易放棄。但在日常生活中,當我不是一個Made in Germany的人,要接受德國人非常固執的個性,除了費解,有時還挺「嘔血」的。

