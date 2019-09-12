鋒芒乍露：當電影情節變成現實

【明報專訊】我是一個愛看電影和電視劇集的人，不過當情節不符合現實世界，我會看得渾身不自在，批評編劇敗筆。當看到有人在馬路、商場或公園打鬥好一段時間仍未見警察出現，我會覺得與現實不符。不過，經過7.21元朗西鐵站廝殺列車及黑幫整日集結街頭襲擊市民後，才發現電影情節只是小兒科。

我也不喜歡看警察與黑幫串謀的情節，難以接受這般猖狂！然而，黑幫或同鄉會在元朗、北角及荃灣大剌剌地生事，警方卻坐視不理姍姍來遲，甚至有包庇嫌疑，多個鏡頭拍攝到警黑的密切接觸，這些現實殘酷片段，未免過於「重口味」吧？

當年美國司法敗壞 發生在今天的香港

28年前美國洛杉磯的4名警察在街上毆打黑人Rodney King的錄影片段，還有多年來無間斷地對黑人濫用暴力畫面，激發了Black Lives Matter運動。經過這年暑假幾乎每晚看到香港警察對「黑衣人」的濫暴濫捕，血腥程度與三級電影及HBO劇集有過之而無不及，我真不知如何解釋這種「非種族」仇恨。

早前有得獎美劇敘述1980年代幾名黑人少年，被警察及司法官員合謀製造假證，用威嚇或精神折磨誘使少年人草草簽下對自己不利的口供，我只抱着認識當時美國的心態看劇。但過了這暑假，許多被捕示威者疑被警察精神折磨、性騷擾、打得多處骨折和頭破血流……加上律政司神速指控當事人暴動罪，當年美國的司法敗壞已發生在今天的香港，我不寒而慄。

我聽過不少朋友說不想看新聞，因太多暴力畫面及各種各樣的資訊，令人不安混亂。我發現令他們困擾的主因，是大家一直引以為傲的香港——井井有條有規有矩的社會，亞洲最專業的警隊、世界最安全之一的城市——在短短3個月內變得陌生，卻又像電視電影的場景。「逆權運動」無情地揭開政府和警隊的「遮醜布」，把許多制度暴力和黑暗面翻出來，臭氣熏天。

說到底，我們不知怎樣調適一些固有的價值觀。官員及警察記者會裏的大小謊言、狡辯、倒果為因、語言偽術，還有社會及職場瀰漫白色恐佈、官商鄉黑警「合作關係」，不斷顛覆我們對誠實、互信、暴力、法治及公平等價值觀的認知。

在這個香港開埠以來，日軍佔據後最嚴峻的社會衝突時刻，我們不能掩耳盜鈴，反而要天天追看局勢發展，最好看現場直播及深度評論，培養客觀分析，問關鍵問題。對於似是而非捕風捉影的資訊，如「朋友的朋友的女兒為勇武派提供免費性愛」之類的「似層層」轉發故事，最好帶着提防假新聞的開放態度。

畢竟，不是所有電影情節都已變成事實，最少在還有一定程度法治及自由的香港，還沒淪陷到如此離譜的地步，故此我們更要繼續捍衛基本法賦予香港在一國兩制下的「港人治港，高度自治」及各種權利。香港人，加油！

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）