平台先鋒計劃 培育新設計師

【明報專訊】「傳承」對現今時尚界而言是一個重要的課題，慶幸現在設計師曝光的機會多了，能宣傳的平台也比以前多，不少平台或組織都會自發培育新銳設計師，發掘有潛力的人才。就像Net-a-porter宣布Vanguard先鋒計劃，發表了新一輪品牌，成衣品牌包括BITE Studios、Le 17 Septembre，手袋品牌則有Naturae Sacra及The Sant。

提拔新星 締造雙贏

Net-a-porter會為4個品牌提供經營和各方業務的全面輔導。這次的發掘品牌全部來自Instagram，其中BITE Studios和Naturae Sacra，兩個品牌均支持生產過程採用可持續發展的工序和素材。Net-a-porter全球採購總監Elizabeth von der Goltz表示：「Vanguard導師輔導計劃過去兩季為這些新興品牌帶來正面影響，我們非常欣慰。我們十分重視品牌的理念，以取得長遠成功為共同目標。」作育英才的出發點當然好，但Net-a-porter的目光也放得遠，若然提拔了時尚界新星，自然能收近水樓台之利，締造雙贏局面。

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文：Sammy