Watch Out：腕表為探險而生 盡保護環境責任

24小時外圈：Explorer II腕表在原本的Explorer表款加入日曆顯示、額外的24小時指針以及設有24小時刻度的固定外圈功能。（蘇智鑫攝）

初代腕表：1953年面世的Explorer腕表是為了紀念探險隊成功登上珠穆朗瑪峰而設，表殼直徑在2010年時稍為增加至39毫米。（蘇智鑫攝）

【明報專訊】Explorer、GMT-Master、Submariner、Daytona……Rolex可能是最多人能夠如數家珍地說得出它的系列名字的腕表品牌。除了Daytona的表盤多了3個計時副表盤，其他幾個型號的外形看來分別不大，但其實每個型號背後各有故事。品牌最近剛在香港舉行了一個以Explorer腕表為主角的展覽，跟大家一同走一趟探險之旅。

自1926年品牌的蠔式表殼面世成為史上第一枚防水腕表，以及1931年發明自動上鏈恒動擺陀後，品牌的可靠性能一直深得不少探險家的信賴。到1930年代起，Rolex更開始以天然環境作為實驗室，在現實生活環境中測試腕表。在當年多次高海拔探險中，部分探險家戴着Rolex Oyster Perpetual腕表探索地球上極其嚴酷的地區，品牌亦因此獲得不少寶貴意見，了解腕表性能在極端情况下的表現，研發精準可靠的工具型腕表。

極端情况 無損腕表性能

在1933和1953年，Rolex先後為英國的飛行隊及Sir John Hunt領導的探險隊提供裝備，分別成功飛越和登上珠穆朗瑪峰。Explorer腕表便在1953年誕生，以紀念配備Oyster Perpetual蠔式恒動型腕表的探險隊成功登頂。到1971年，品牌推出Explorer II腕表，在原本的Explorer基礎上，加上日曆顯示、額外的24小時指針及設有24小時刻度的固定外圈，讓佩戴者能夠判斷晝夜時間。這對於在黑暗環境如洞穴深處，或是置身每年一半時間為極晝一半時間為極夜的兩極區域探險尤其重要。腕表誕生後，旋即成為全球各地洞穴探險家、火山學家及探險家的首選腕表。

Explorer的表殼直徑，在2010年時稍為增加至39毫米，表盤的鐘點標記塗上Chromalight夜光物料，能長時間發出藍色光芒，在任何環境下都清晰易讀，3、6、9阿拉伯數字時標與簡潔大方的表盤形成鮮明對比；而Explorer II腕表則在2011年經過重新設計，表殼直徑增至42毫米。跟品牌其他型號一樣，Explorer和Explorer II均配搭自動上鏈機芯，確保腕表堅固、精準和易於使用。

兩個腕表系列的探險精神，亦延伸至Rolex今年定名的Perpetual Planet（保護地球，恒動不息）計劃，整合品牌與多個單位如倫敦皇家地理學會（Royal Geographical Society）、深海探險家Sylvia Earle等的環境保育合作。Rolex其實早在1930年代便為倫敦皇家地理學會珠穆朗瑪峰的探險隊提供裝備，到2002年正式成為其贊助商，多年來曾支持多項歷史性探險活動。例如1986年的阿曼瓦希伯沙漠（Wahiba Sands）考察，研究其生態系統和近年變化對阿曼沙漠的影響，探險隊記錄多樣化的地形，其間發現16,000種無脊椎生物、200種其他野生動物和150種本土植物，有助保護其他面臨威脅的沙漠。

Sylvia Earle則自1982年擔任Rolex代言人，多年來一直是深海探索的先鋒。她在2010年通過Mission Blue計劃，建立名為Hope Spots的海洋保護區，藉以推動社區和政府保護面臨人類威脅的海洋生態。這些海洋區域對物種保護尤其重要，有些區域的物種豐富多樣，有些是稀有或瀕危物種的家園，有些則是本土社區依賴健康海洋環境為生的地方。Rolex於2014年開始支持計劃，短短5年間，Hope Spots的數目由50個增至112個，Earle的目標是在2030年保護全球30％的海洋。

頒雄才偉略獎 助保護文化遺產

而品牌兩年一度頒發的勞力士雄才偉略大獎（Rolex Awards for Enterprise），多年來也協助了140名來自世界各地的探險家和科學家，開展全新或持續進行的項目，為保護世界自然和文化遺產出一分力：例如Francesco Sauro帶領科學考察隊深入偏遠的南美洲平頂山洞、Cristian Donoso乘坐橡皮艇在Western Patagonia公海展開探索、Joseph Cook借研究格陵蘭冰層了解微生物對全球暖化的影響、Lonnie Dupre的北極探險旨在引起世人對氣候變化危機的關注等。品牌積極參與巴西亞馬遜州的馬米拉瓦可持續發展保護區（Mamirauá Sustainable Development Reserve）、巴西大西洋沿岸森林和南美洲的大查科地區（Gran Chaco）、墨西哥謝拉戈達保護區（Sierra Gorda Biosphere Reserve）等17個生態系統的保育工作，亦協助大獎得主在世界各地保護23類瀕危物種，包括東北虎、犀鳥、小海馬和世上最大型的魚類鯨鯊等。

今時今日，氣候暖化已是不爭事實，像亞馬遜雨林大火燒足一個月仍未熄滅，對生態和大氣環境都帶來深遠影響。每個人、每個品牌都需要切切實實盡其保護環境的責任。

文：Tung Cheung

編輯/陸亮瑋

美術/謝偉豪

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