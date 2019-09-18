Watch News：Aqua Terra超輕腕表 專為運動員而製

【明報專訊】在運動比賽上，即使裝備上的小細節也有可能影響參賽者的表現。Omega最近便特別為運動員研發及製作一枚Seamaster Aqua Terra "Ultra Light"腕表。一如其名，Ultra Light運動腕表以輕巧取勝，把腕表重量減到最輕，令運動員佩戴更為舒適，動作更揮灑自如。

腕表是品牌和高爾夫球名將Rory McIlroy合作的製成品，配襯醒目的運動型纖維表帶，重量僅55克，約等於11張A4紙的重量。表殼、表背和表冠均以品牌首次採用的伽馬鈦金屬（Gamma Titanium）製成，堅固無比，是航天業常用的物料，比普通鈦金屬更堅硬輕巧。除了用上此物料，Omega亦首創伸縮表冠技術，在不使用時可將表冠藏於表殼內，此設計符合人體工學，可確保腕表不會妨礙運動員的手部動作。為減低戶外活動時烈日下眩光的影響，這款Omega Aqua Terra腕表特別選用啞光飾面，配搭鮮明顏色的鋁質秒針、Seamaster標誌和時間刻度，方便讀時。腕表備有紅、綠和藍色指針選擇，表帶飾以對應的顏色明線。

文：Tung Cheung

查詢：2518 9871