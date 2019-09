The Buzz：穿得起的叛逆優雅 看得見的女性「藝」力

【明報專訊】自Maria Grazia Chiuri成為Dior首名女性創意總監後,女性主義便被帶到這個時尚大舞台。由2017年春夏的「We should all be feminists」、2018年春夏的「Why have there been no great women artists?」,到2019秋冬的「Sisterhood is Powerful」,這些有力的口號絕非空洞「自high」的吶喊,而是Maria Grazia Chiuri對女性力量,以至如何改革男性主導的時裝世界的反思。今季Maria 更邀請意大利女性藝術家Tomaso Binga,一同展示女性的力量。

Maria Grazia Chiuri探索不同藝術範疇如何跟時尚結合,將本來虛無縹緲的女性主義理念幻化成看得見、穿得起的女性形象。在2019秋冬系列,Maria Grazia Chiuri便借用1950年代英國泰迪女孩(Teddy Girls)現象作為Dior Girls藍本,並邀請意大利藝術家Tomaso Binga(原名Bianca Pucciarelli Menna)以其代表性的藝術作品,呼應超越性別、大膽創新的氣質。

別小覷女人間的互助力量

女性主義或稱女權主義,旨在父權社會下追求男女在政治、社會等多個領域上享有平等待遇,其支持者也積極推動婦女的權利和利益。女性主義在世界各地逐漸落地生根,19與20世紀不同時期針對特定議題提出不少討論,例如選美、同工同酬以至女性應否去除腋下毛髮等,因此產生出各種流派,同時也有人質疑激進的女權主義在追求兩性平權、男女平等問題上,是否就等於女權至上,將男性排除在外,形成敵對關係?不能否認女性主義這課題艱深而複雜,上述疑問至今仍未有確實的答案,但Maria Grazia Chiuri就引用1970年代美國女權領袖兼詩人Robin Morgan詩集Sisterhood is Powerful的名字,嘗試提供另一條出路 。

邀意國女藝術家 為女性平權

女性在父權社會中被歧視、被壓迫,在成功拉攏男性站在同一陣線之前,女性應該更團結,互相成為大家最強的後盾。這種精神亦正正體現於年初舉行的2019秋冬女裝系列時裝騷上,Dior邀請藝術家Tomaso Binga合作,引入其標誌藝術創作《活體書寫》(Scrittura Vivente)——她以自己的裸體透過各種曲線和姿勢勾勒出拉丁字母表,化身成Dior騷場的背景。別以為布景牆上只是單純的一幅字母表,Tomaso Binga特意挑選一首1975年女權主義詩歌。它由21個單詞組成,每個單詞是以當時意大利的21個字母作開頭,由A至Z順序寫成,內容談及女性被剝奪權利,透過女權主義運動發聲。這首極富象徵意義的短詩,以裸體剪影震撼地呈現,並由Tomaso Binga於開騷前親自朗讀出來。

當收到Maria Grazia Chiuri提出的合作邀請時,Tomaso Binga既驚喜又興奮。二人一拍即合,令是次合作相得益彰,Tomaso更表示是次時裝騷與藝術互相協作絕對是「Sisterhood」最佳示範。「Sisterhood是一個簡單而歷史悠久的詞語,它充分表達了對女性最大的支持莫過於女性本身,各種形式的支持與行動,可彌補女性因競爭而出現的嫌隙。」的確,可能是出於妒忌又或是成長背景的差異,有時候最敵視女性、最出力貶低女性價值的,便是女性。Maria Grazia Chiuri正好提醒天下女性——女性力量想變得強大,必先要站在同一陣線,互相幫助。

重新演繹英倫叛逆淑女

Maria Grazia Chiuri着力宣揚女性主義,同時亦在Dior的寶庫中尋找令人着迷的經典元素,2019秋冬系列就帶大家重回Christian Dior先生掀起新風貌(New Look)革命的1950時代。Maria Grazia Chiuri以英國王室叛逆的代表瑪嘉烈公主作為連結,將該年代出現的泰迪女孩(Teddy Girls)粗獷率性形象重新演繹,利用象徵反文化的蘇格蘭格紋貫穿整個系列。無論是愛德華時代風格、綴有天鵝絨領巾的男裝外套;Yves Saint Laurent於1950年代設計的黑色皮褸,還是受Christian Dior啟發的收腰連身裙和柔軟蓬蓬裙,Maria Grazia Chiuri都成功地將屬於英國的叛逆與Dior的優雅共冶一爐,賦予全新力量與意義。

藝術家寄語:平等正義培養孩子

「跟隨自己的熱情,不要讓自己被禁忌和古舊的社會傳統與宗教偏見限制。對一個母親來說,平等地和正義地,不論男女,培養你的孩子。永遠不要忘記來之不易的權利,對他人保持責任感,保護大自然!」這是藝術家Tomaso Binga寄語年輕一代有關人生與生活的肺腑之言,也確切呼應着Dior秋冬系列帶出的精神——不忘初衷,破舊立新。衣著是表達立場的方式,而內在那顆熾熱的心,既可連結古今中外,也可匯聚志同道合的人。

文:Peggy Choi

統籌/John Wan

編輯/蔡曉彤

電郵/lifestyle@mingpao.com

查詢:Dior 2524 8277