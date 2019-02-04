Hear HER Say... 姊妹合作攝花飛

【明報專訊】用「古靈精怪」形容蔣雅詩，實在最好不過。不少人直言：「我認識她，全因佢家姐（蔣雅文）咋。」說話不留半點餘地，不過蔣雅詩並沒有介意：「咁我真係蔣雅文細妹嘛！」而她不計較、開朗活潑、爽朗率直的個性，也漸漸令人留意。除了蔣雅文妹妹這身分，蔣雅詩也是個獨立自主的女生。

1. 你認為網絡紅人與模特兒最大分別在哪？

是兩個不同性質的專業吧。我較老套，認為模特兒必須擁有高䠷個子、骨架身材，有賦予衣服生命的能力。說到網絡紅人，入行門檻則較低，只要有意經營自己，任誰都可成為網絡紅人，不過若想建立一套獨特風格，談何容易？

2. 近年愈來愈多人抗拒網絡紅人，為什麼呢？

正因為當上KOL（意見領袖）門檻太低，專業與否也可稱之為KOL，沒有標準。一些玩家根本不當這門是一份工作，只視為玩意，他們的不認真態度容易影響整個行業體系與形象。

3. 你認為一位成功網絡紅人應具什麼特質？

敢言、對事物擁有自己的見解、不會隨波逐流。更重要的是，千萬不要誤以為自己是明日之星，應謹記常持謙卑的心做每一個決定、每一項事情。

4. 你認為大眾喜歡追隨你的主因是什麼？

我從不虛偽，面對大眾，我也同樣用台下的那張面孔示人，大概他們喜歡我的率性吧。還有補充，有些網絡紅人為了明哲保身，在大是大非下選擇不發表任何意見，這我是理解的，但請不要以一個置身事外的姿態示人，作為意見領袖，本就責無旁貸，理應協助大家認清事情的真相，非只懂分享「吃喝玩樂」。

5. 為何會與姊姊攜手出品《花飛》攝影集？

是姊姊的想法。她說，我都長大了，快到人生另一個階段，不如趁我還年輕，為我拍攝一輯寫真，當作今年送給我的生日禮物。我一口答應了，我倆就一起遠赴日本取景，因為資金有限，她負責執鏡，我除了是攝影主角外，還兼顧造型與化妝。這7天，攝下的每一張照片，都非常純粹，沒有半點刻意，在姊姊鏡頭前，那個我就是最真實的我。

6. 那你認為時裝是什麼？

時裝能夠呈現自己的態度，一個人是否尊重自己，也可從衣飾中窺探出來，它代表了一個人的生活品味。

7. 你最喜愛的衣著風格？

我底子裏很貪玩，怕悶，所以任何風格也不會抗拒。如果可以不理世俗的眼光，我最想把身上的衣服統統脫掉，只剩下那條Uniqlo內褲，對我來說，舒適很重要。

8. 《花飛》對你來說有什麼意義？

攝影集的內容並非只得影像，內頁更加插了姊姊的文字，而那些文字，主角同樣是我。我記性不好，金魚記憶，她的文字好讓我再次重溫自己小時候、那些叛逆無禮的青澀歲月，她也寫下對我的感受，以及我倆的共同經歷。這裏的內容全是愛，讓我看一次，哭一次。

9. 你認為自己的個性與姊姊相似嗎？

我的那扇窗，是開了一半的。但姊姊的那扇窗，則完全關上，我內斂，但她比我更內斂。可她告訴我：「我是她的潤滑劑。」哈哈，其實姊姊很可愛滑稽，只不過非任何人也能看見。

10. 你如何定義美？

真誠能展現最燦爛的美。

■Profile

蔣雅詩

網絡紅人，香港前藝人蔣雅文的妹妹。夢想成位出色配音員，今年書展與蔣雅文合作推出攝影集《花飛》，身兼模特兒、化妝師與造型師一職，熱愛時裝與創作。

文：海鹽

編輯：廖偉龍

電郵：lifestyle@mingpao.com