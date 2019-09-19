Nordic Living：珍重

【明報專訊】2012年開始在明報這裏撰寫專欄，敢以半個瑞典人的身分，分享在北國的生活體驗和見聞。重看自己的文章目錄，第一篇標題「北歐生活與設計」，再隨意列出寫過的題目：瑞典爸爸假期、全區街坊賣舊物、次貨食品outlet、為蝦餃鳳爪過境、瑞典人的奇怪習慣、秋天採菇天、瑞典人與紋身、聖誕薑餅小屋、年青人上樓、夏天大過天、面對難民潮、全國圖書大減價、瑞典小學測驗、第三性別、高水準公共醫療服務、北歐獨有的窩心文化、免費避孕丸、筍工汽車裝嵌員、移民生涯之師奶再培訓、西伯利亞冷鋒穿衣法、凌厲流感、真民主加薪面談、苦了農夫、八成半投票率、拐帶嬰兒事件、三個洗天花的青年、新移民實習生……

7年下來，這個專欄讓我定時把瑞典社會文化和生活逐漸描畫，傳給千里之外同聲同氣的香港讀者，不知你有沒有因而對北歐以至瑞典的認識加了點點？專欄亦同時給我自己整理人生轉變的機會，如果沒有寫下來，許多事情感情怕且早已隨北風飄逝。

3女逐漸長大 成強力時日證據

我在想，7年時長時短，明媚的光猛夏天時霎眼便過，愁人的暗黑秋天時日子比蝸牛爬得更慢。然而最強力的時日證據是在瑞典出生的3個女兒，當初執筆開始寫專欄，我還在給小女兒哺母乳，如今她自己邊看漫畫邊咯咯笑。伴隨她們成長的每天，我同時經歷着瑞典社會的轉變，筆下的彩虹逐漸脫色，似乎打破了自己說過的「幸福在最北」。猶幸孩子的純真與好奇天性，彷彿跟現實世界的繁瑣與改變毫無瓜葛，起碼我一直是這樣想的。

直到今年夏天。

前一篇第334篇專欄文章「平行宇宙裏的警察英雄」是回應香港現况的對照記。我工作的幼稚園最近有位爸爸加入警察學校，平日要去他城受訓，周末才回家。星期五他喜孜孜來接兩個孩子放學，告訴我「一落火車就來」。問他受訓情況，「第二天已經要揸槍！」眼神中掩不住興奮和自信。

或許北歐到底仍是世間天堂，仍是孩子成長的最佳國度。孩子是最值得珍重的世間寶物。孩子是世界的將來。瑞典幼稚園教師的金句之一是「所有的孩子都是大家的」。多謝您耐心讀我今天最後一回的慨嘆，敬請珍重自己，珍重所有孩子！好人一生平安。

（jauyau@gmail.com, wordwordword.wordpress.com）

文：周游