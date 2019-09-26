香奈兒與俄國的閃耀情緣

【明報專訊】有人說，愛情會令感性的女人喪失自我。不過，對於自由不羈的Gabrielle Chanel來說，她視愛情為創作的催化劑，為她帶來無盡的靈感。她跟俄國大公爵的短暫愛火，間接讓她認識許多流亡巴黎的俄羅斯藝術家，更讓她愛上俄羅斯文化，將華麗細膩的裝飾風格融入時裝。時至今天，Gabrielle Chanel的這份情懷，依然啟發Chanel的高級珠寶創作靈感。

Gabrielle Chanel與俄羅斯的緣分，源於為人熟悉的N°5香水。這瓶Chanel最具代表性的香水，正是由俄國沙皇宮廷調香師Ernest Beaux調配，它的面世，令Gabrielle Chanel開始認識俄羅斯文化。而真正令她將斯拉夫民族圖案、奢華細膩裝飾風格糅合到時裝中，就要多得一名生於俄羅斯的英俊貴族。

短暫愛火帶來無盡靈感

這名讓Gabrielle Chanel神魂顛倒的青年，就是Dimitri Pavlovitch大公爵，他亦是沙皇尼古拉二世的堂弟。Gabrielle Chanel與他相識於1911年，在1920年兩人於法國重逢後，燃起轟烈的愛火。他的出現，把她引領到充滿異國風情和設計靈感的世界，對她日後的創作影響甚深。另一方面，透過Dimitri Pavlovitch大公爵的介紹，Gabrielle Chanel結識到他的姊姊Marie Pavlovna女大公爵，促成Gabrielle Chanel開設Kitmir刺繡工坊，將俄羅斯刺繡圖案注入品牌的設計。從那時起，俄羅斯風格便豐富了Gabrielle Chanel的時尚詞彙，在她的設計中，可見長罩衫、工作服、皮草緄邊披風，以及源自俄羅斯傳統的roubachka附寬版腰帶的罩衫，把高貴神秘的異國元素，糅合到法國時尚之中。此外，在那段時期，Gabrielle Chanel認識了很多因俄國革命逃難的藝術家，包括現代音樂之父Stravinsky、俄派芭蕾創始人Diaghilev，以及俄羅斯芭蕾舞團的著名舞蹈員及編舞家，如Léonide Massine、Serge Lifar與Boris Kochno，令她的創作更豐富多元。跟這些傑出藝文人物的交流，令Gabrielle Chanel嚮往俄羅斯的一切，她不僅穿著俄羅斯風格的服飾，更曾向法國著名作家Paul Morand表示：「俄羅斯人令我着迷。」可見她對這片國度的熱愛程度。

糅合民族圖案、奢華裝飾風格

然而，Gabrielle Chanel一生從未踏足俄羅斯，這片國度始終只存在她的想像中。為了延續Gabrielle Chanel對俄羅斯的愛戀與幻想，Chanel今年特別推出全新的Le Paris Russe de Chanel高級珠寶系列，讓人一探這個深受她熱愛的想像之地與設計靈感。系列從Gabrielle Chanel在巴黎康朋街寓所玄關處的八角形鏡取材，鏡框上的雙頭鷹雕飾，與俄羅斯帝國雙頭鷹互相呼應。雙頭鷹在系列中佔有顯著地位，有時化為符號或輪廓，或結合八角形或山茶花；亦有以俄羅斯裝飾藝術主題而設計的圖案，例如俄羅斯roubachka罩衫鮮艷的刺繡，kokoshnik頭飾剪裁，天鵝絨、珍珠和花邊頭飾，圍巾和傳統印花圖案等，這些元素衍生出頸鏈或頭飾的尖圓頂拱形剪裁，或塑造成耳環、大型珍珠長頸鏈，或飾以黃色藍寶石、石榴石、祖母綠及鑽石的垂墜式頸鏈等。透過這個高級珠寶系列，我們確實能一窺香奈兒與俄羅斯的情緣，如何演化成亮麗高雅的珠寶藝術。

查詢：Chanel 2869 4898

文：Vivian Lau

統籌：John Wan

編輯：梁小玲

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