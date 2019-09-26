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Le Paris Russe de Chanel高級珠寶
文章日期：2019年09月26日
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Blé Maria黃金及白金胸針，鑲嵌黃色藍寶石、粉紅尖晶石、橙黃色石榴石、多彩碧璽及鑽石。個別定價（品牌提供）
Blé Gabrielle黃金及白金耳環，鑲嵌鑽石。個別定價（品牌提供）
Médaille Solaire白金及黃金戒指，鑲嵌鑽石。個別定價（品牌提供）
Sarafane白金頸鏈，鑲嵌養珠及鑽石，可轉換為頭飾佩戴。個別定價（品牌提供）
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【明報專訊】品牌從多元的俄羅斯文化取材，設計出整個系列共63件作品，延續Gabrielle Chanel對夢想國度的創作。
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