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Le Paris Russe de Chanel高級珠寶

文章日期：2019年09月26日

【明報專訊】品牌從多元的俄羅斯文化取材，設計出整個系列共63件作品，延續Gabrielle Chanel對夢想國度的創作。

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