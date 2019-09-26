以《科學怪人》為靈感 秋冬系列 剖析浪漫理想主義

【明報專訊】在Prada的時裝世界裏，近年的主題創作都以打通男女裝脈絡為前提。今年秋冬季女裝，也是延續男裝系列以作家Mary Shelley的經典恐怖小說《科學怪人》為靈感，就意識和情感層面，剖析浪漫的理想主義。如此形而上的概念驟聽虛無，但衣飾上確是做到dark romance的效果。

要如何開啟這場恐怖的浪漫呢？作為一個懂得說故事，擅長起承轉合的設計師，Miuccia Prada先以一列素雅的設計列陣。灰黑色的大衣、優雅素淨的套裝裙，以及在西裝上束着的bra top，設計都是Prada一貫的優秀出品，剪裁乾淨利落，設計簡約，沒有多餘的裝飾，用色以海軍藍和黑為主，表現出一股幹練的氣息。腰位設計是當中重點，刻意突顯女人纖腰效果，甚至把皮帶緊緊束在大衣上，全都為這個充滿奇情戲劇的系列添上伏筆。

系列的箇中底蘊，就在一連串出現的喱士和印花見真章。《科學怪人》是部給予Miuccia Prada無盡靈感的著作，當中的頭像印花、古怪的閃電圖案及各式的玫瑰印花圖案，固然成為女裝的設計要素；但她同時注入了一些與別不同的東西，如女性化的透視喱士、寬鬆的針織衫款式等。特別是喱士，幾乎成為貫穿系列的關鍵素材，在裙裝、針織衫、上衣等多數款式中均有應用。設計師將不同細節、圖案及材質進行古怪而大膽的搭配，和《科學怪人》中傳遞的主角形象有着一定的呼應。

花卉圖案是系列的另一關鍵元素，從禮服及大衣等款式中均看見五顏六色的印花圖案及立體花卉。除了常見的花卉印花外，Miuccia Prada還將整束花卉以立體造型鑲嵌在禮服上，到從平面轉化成立體，寫實的設計頗為傳神，讓服裝昇華成一件藝術品。

軍裝款式也是這個秋冬系列的重點。以軍裝作為基本款，改造成衝鋒衣、半身裙等單品。在結構設計上，今季最突出的一點莫過於「斗篷式開衩」的上衣設計，將款式在袖跟處開衩，營造出斗篷一般的穿著效果。

說到大牌最注重的鞋袋配飾，這個秋冬系列的手袋分為皮革款及柔軟布製兩種選擇。手袋的外層鑲嵌着立體的玫瑰花或印花圖案，小巧而雅致。鞋款則有今季大熱重型厚底軍靴、閃電踭高跟鞋等款式，多以皮革材質製成。部分靴子款式還鑲嵌有「雙錢包」的搭配，設計頗為討好。

整體而言，這季女裝上Miuccia Prada延續了《科學怪人》這部奇情作品的靈感，大量使用印花元素，並通過喱士、花卉等組合，詮釋作品的理念。立體的玫瑰花、平面的玫瑰印花成為系列設計的主軸圖案，結合款式結構的變換及改良軍裝的設計，詮釋出「恐怖的浪漫」。這種恐怖，正好反映了人類對未來的不確定。作為一個時裝設計師，某程度上也是一個預言者，在能力範圍內為未來把脈。

查詢：Prada 2522 2989

文：張言志

協力：Vivian Lau

模特兒：Clara Jade (CalCarries)

化妝及髮型：Chris Lam、Heather Cheng

編輯：陸亮瑋

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