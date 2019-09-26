夢想小店 分享沿途風景

【明報專訊】「每一個人臨終之前，都是在『midway』當中，所以盡量去欣賞沿途的風景吧。」這句說話，出自Midway選物店的其中一名創辦人Rita。她愛生活、設計、旅行，又愛攝影、文字、分享。但就是這份貪心，成就了她人生一個又一個的夢想，更造就了Midway的誕生。Rita是如何鋪排過去的路，種出當下的果？

1. 你認為過往的經歷有否促成開店？

未有Midway以前，我從事過市場管理工作，之後是品牌公司形象設計再到排版設計。以前頻頻想，若然早一點經歷Midway，起碼有更多時間給自己跌跌撞撞，但現在心態改變了。正因過去的經驗，才成功塑造現時的自己，所有東西也是最美好的安排。若果10年前開辦Midway，相信自己都未必有本事做好。

2. 開店的初心是……

我與丈夫同樣醉心日本設計，深愛攝影、展覽、設計與旅遊。久而久之，漸漸有屬於自己的一套見解與看法，儲起了不少攝影作品。一天遇到友人，他說我們已有這麼多好材料，何必浪費，再加上傳媒朋友的協助下，在2015年6月4日，第一篇Midway Journal文章便正式出世了，之後再開創了Midway選物店。

3.為何當時有這麼大決心開店？

因為過去的工作，打工做書、畫圖設計，往往都不能在當中做回自己，實在非自己喜愛的設計。記得有人跟我說過：「想做自己的東西就必須用自己的資源去做，不要期待幫人家設計可彰顯自我。」深明這道理後，遇上right moment便好好把握。

4. 旅遊的意義何在？

我不認同足不出戶，能知天下事這說法，沒什麼比親身經歷來得深刻。看旅遊書，沒錯你會找到無數景點，但都不是第一手。對我而言，旅行帶給我3種樂趣：旅行之前，可有足夠的想像空間幻想那片地； 途中，那些實實在在的所見所聞；結束，與他人分享。

5. 你如何看待設計？

有很多人以為，設計乃遙不可及之事，價值不菲。其實設計很日常，是生活必需品。

6. 你對生活與衣著有何看法？

捨棄一樣物件，等同捨棄製造者的心血。現時購物，會考量其能否與我建立一個長久的關係、能否伴我好一段日子。

7. 最常啓發你的設計師？

還未有Midway之前，已很喜歡日本品牌Arts & Science，其創辦人Sonya Park及平面設計師平林奈緒美也是我的啓蒙者，他們講究黑白美感、簡約設計，卻專注細節，值得推崇。

8. 你如何篩選店內的產品？

我們喜歡以當代設計與全新方式演繹，同時能保留古老技法及職人傳統工藝精神的產品。

9. 你如何定義美？

我追求長久永續的美，T恤牛仔褲，也可以很美，既長青又舒適。

10. 未來有什麼計劃？

想學金繼（用天然漆修復陶瓷的方法），日常生活中有太多東西用完即棄，故想學習修補破爛，視缺口為使用過的痕迹，達至不浪費。

■Profile

Rita Chan（陳凱慈）

本地選物店Midway創辦人之一，平面設計師。曾從事市場管理、紙媒、品牌設計等工作，後來與同樣喜愛旅遊與攝影的丈夫Pan，創立落戶於深水埗的Midway，選物店聚焦分享設計、生活、旅行、攝影等美好事物。

文：海鹽

編輯：廖偉龍

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