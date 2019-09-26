【明報專訊】近來最眼前一亮的女子是Sharon Hom，美國國會聽證直播上，她發言爽利，談吐有力不難，但同時得體優雅就不易，許是英文較得心應手，她抬頭時停留較久，眼神穿透有力望向前方，每次都把下巴抬高，如此揚眉女子。近70歲的年紀，頭髮攏在後方綁好，短劉海紅唇粗框眼鏡，一對點綴的耳圈，乾淨利落。說話一樣乾淨從容，預先準備的講稿，知道有重疊前面發言者處，馬上略過。又以毛澤東不要壓迫學生運動之言回贈中方，深懂談話的藝術。

Sharon叫人懷念，她有某種香港人一向對精英的想像／回憶：優雅、英語能力高、有品味、有個人風格。把時間往前撥至回歸前，那時她40多歲，她與同代人看過香港最美好時代，她亦是那群因流徙而移民他鄉，見盡歧視不公而努力向上的人。

緬懷有能力有氣質的手袋黨

她的同輩，同樣優雅而自信的女性還有近日接受BBC HARDtalk訪問的陳方安生，每句幫香港說的話不急不緩，但鏗鏘有力。主持人一再截停她，代世界質問，何以政府退後一步撤回條例，香港人仍然不退後一步，共襄解決方法。陳太在被對方截停數次後，才稍微加重語氣，請讓我完成我的話，重申一切緣起於政府沒有執行《基本法》裏承諾的港人權利，及沒有聆聽港人聲音。

說到陳方安生，一直都有人緬懷當年香港女高官「手袋黨」的高貴和優雅，除了能力還有氣質，出席各種公眾場合衣著適合，妝容大方，言談有度知進退。而20多年過去，接近70歲仍保有動人氣質，那不止是時日裏累積的智慧與底蘊，而是從來沒有離開過「時代」——無論是陳方安生亦好，Sharon Hom亦好，她們都站在年輕人的一方，並不覺得自己年紀稍長或較有智慧，而指點河山。

平等，是不論怎樣的出身，只要有能力，在當年的香港都可有向上流的機會。平等，是不管怎樣的年紀都被承認為同一件事出過力，都在同一場景裏共同籌謀。

我與身邊的女性朋友，都希望自己若有幸活到2047年，60多歲的年紀，能成為有智慧有想法、優雅大方的人，且願為大同而努力而不壓制他人。雖不知道此後20年還會發生什麼事，但萬望不失掉人性。

■（《Double F 》專欄將會在10月16日開始隔周三Men Matters版刊登。）

文：方太初

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