【明報專訊】我盡量與人避談反修例風波，怕傷感情，遇上陌生人主動挑起話題，至為尷尬。婉拒不了，只好速戰速決，一語中的——不比舌戰，比心戰；不比武功，比想法。

有一次，在外地與幾位素未謀面的內地企業家吃飯。我早已做好心理準備，只談專業話題！如我所料，他們還是忍不住問我香港情况。我馬上說：「這個嘛……是敏感話題，不好說。」我愈是忸怩，他們的好奇心愈見高漲，「怕什麼？大家都在國外，什麼都可以講。」我解釋：「恐怕你們接收的資訊並非事實，我告訴你實况你又不相信，結果是吵架。」意思是我不想進入「雞同鴨講」的困局！

他們表現得思想開放，就是要我開金口。我唯有拋出一句「快狠準」的說法：「這場運動不是港獨問題。」說罷，呷一口茶，不作聲，待這句話慢慢沉澱、發酵，讓他們好好消化一下。

不相信運動無關港獨 沒法說下去

有人終於開口說：「那……是一小撮人的要求。」我斬釘截鐵地說：「根本沒有人要求港獨。五大訴求裏，哪一條跟港獨有關？」各人深思，好像難以置信，沉吟間，我再次堅定地說：「示威者都是為了落實一國兩制，捍衛基本法承諾港人的權利。最詭異的是，終日把港獨和顏色革命掛在口上的，就只有政府，猶如政府很想倡議港獨！如果連這個事實你們都不能相信，我們沒法說下去。講完。」

又過了半晌，一位老闆問：「我一向都知道這不是政治問題，而是經濟問題。樓價太貴，年輕人買不起房子，出來示威和宣泄……」我潑他冷水：「並非經濟和買不起房子的原因，這次的確是政治問題——政府不斷令香港禮崩樂壞，示威者捍衛基本法承諾的法治、自由和民主。」講完。

我會對什麼人主動進言？有些人因衝突場面看膩了，爭論聽煩了，開始不看新聞，憧憬移民。我會對他們說，傻啦，這些令人煩擾不安的事情，全世界都有，只不過那裏的問題不是你的問題，那裏的政府不是你的政府，你不會感到肉緊、憤慨和傷心，不像香港的每一個起伏都能刺進你的心坎裏，很多年前我決定不會移居外地：香港問題就是我的問題，香港政府就是我的政府，所有好與不好的事情都是我的事情，因為我在乎這裏發生的一切，着緊這裏的未來。

你感到冷漠也好，疲倦也好，煩亂也好，都不要停止看直播、聽評論、緊貼局勢發展。看到任何香港人受傷，我們也要感到悲傷，看到不公義的事情，我們要感到憤怒，看見邪惡行為，良知要蘇醒。我們要記住這些感覺，這種無力感，才能化悲憤為力量，為香港自由民主發揮領導。

憑一口氣，點一盞燈，有燈就有人。

■（《鋒芒乍露》專欄將會在10月4日開始隔周五職場版刊登。）

文：何靜瑩

（Ada.Ho@Paxxioneer.com）