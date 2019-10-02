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佛像介紹
文章日期：2019年10月02日
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銅錯銀觀音像——年代：約7世紀。地區：巴基斯坦斯瓦特。尺寸：高16厘米（包括像身後方的「背光」）。估價：160萬至200萬港元。特色：輪廓柔和健美，安坐於椅上思考。（邦瀚斯提供）
金剛手銅像——年代：12或13世紀。地區：西藏。尺寸：高18.5厘米。估價：200萬至300萬港元。特色：腳踏獅子和大象、身穿虎皮，是充滿力量的護法。手指指向側面，極罕有。（邦瀚斯提供）
財神銅像——年代：13或14世紀。地區：西藏。尺寸：高21.6厘米。估價：240萬至280萬港元。特色：體型肥胖並隱含微笑，身上掛滿富麗的珠寶。（邦瀚斯提供）
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【明報專訊】Edward Wilkinson逐一介紹各尊佛像的特色，觀賞時可留意其神情和姿勢。
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