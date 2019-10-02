展覽介紹：「跨領域收藏」概念 樂趣倍增

《The Lulworth Castle Dragon Chairs》作者：不詳。規格：92×58.5×58.5厘米。創作年份：1755至1759年。所屬藝廊：Apter-Fredericks。特點：以龍作為設計元素，反映當時颳起中國風。（巨匠臻藏藝博會提供）

《La Vie des Champs》作者：Paul Cezanne。規格：油畫，畫布，27.6×35.2厘米。創作年份：1876至1877年。所屬藝廊：Agnews。特點：作者為印象派大師，用畫筆記錄了法國的田野風光。（巨匠臻藏藝博會提供）

【明報專訊】典亞藝博（Fine Art Asia）及水墨藝博（Ink Asia）2019即將在香港舉行，其中一個亮點是當中的香港巨匠臻藏展館（The Masterpiece Pavilion），匯聚了15間藝廊展出超過30件巧奪天工的珍品，包括不同年代的畫作、古董、工藝品、家具及珠寶等。展覽有如一個跨領域和年代的藝術館，讓參觀者一次過接觸不同藏品。

巨匠臻藏展館的主辦單位巨匠臻藏藝博會（Masterpiece Fair）來自倫敦，每年盛夏在當地舉行展覽。今年主席Philip Hewat-Jaboor將會和一眾藝廊負責人來港，親自與收藏家及觀眾會面交流。Philip Hewat-Jaboor本身是一位國際級收藏家，推崇「跨領域收藏」概念，深信不同年代的珍品無論在設計和工藝上，都隱藏千絲萬縷的關連。不同地域的藝術家可透過作品互相對話、彼此影響。「收藏家追蹤當中的關連不但樂趣無窮，亦可提升眼光和知識。」這次展覽所有藏品均經由專家審核，並附有清晰的資料。除買家外，參觀者亦有機會在職員安排下親手接觸珍品，有別於一般博物館用圍欄或玻璃把參觀者和展品分隔，是難得的體驗。

■典亞藝博及水墨藝博2019

日期：10月4至7日（周五至一）

時間：上午11:00至晚上7:30（周五至日）；上午11:00至晚上6:00（周一）

地點：香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心

查詢：hk.masterpiecefair.com/en/participants

門票：成人：$120（一人進場）、$200（二人同行）；全日制學生及60歲以上長者：$50（一人進場）；12歲以下兒童由成人陪同下免費

文：呂瑋宗