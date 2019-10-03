showcase：老佛爺好拍檔 品牌秋冬男裝 向手足致敬

【明報專訊】Fendi創意總監Silvia Venturini Fendi，一人兼做品牌的男裝與女裝。以往的系列，她也跟長期戰友Karl Lagerfeld一同創作。可是，今年2月老佛爺因病離世，留下Silvia一人繼續。但曾經長年累月共同出生入死的伙伴，又怎會一下子就忘記？所以，2019年的Fendi男裝，可以說是個致敬系列，靈感源於Karl Lagerfeld，重現了老佛爺不少經典設計。系列令人傷感，但換個角度看，卻是個承先啟後、繼往開來的作品。沒有老佛爺參與，Fendi又怎會有今天的樣子？。

Fendi近年在時尚潮流界做過的事，隨便說都有一大堆：先後跟Fila、Rimowa、Gentle Monster、Harrods等品牌合作，男裝的款式和設計亦愈見有型，男人沒一兩件Fendi看門口，枉為新一代潮男。今年秋冬季，這個Fendi型男再度現身，改寫男士的命運。

在整個秋冬系列中，最突出的男士單品，莫過於西裝和大衣。這幾乎是男裝設計中必不可少的單品。今季Silvia以寬鬆的款式輪廓處理，不論是雙排扣或單排扣設計，剪裁線條同樣流暢，用上考究衣料。相對寬鬆的西裝則用上羊毛或尼龍材質製成，部分款式配以條紋領帶或內襯半透明恤衫，有謙謙紳士的感覺。如此嚴謹的設計與搭配，某程度上和Karl Lagerfeld的風格非常契合。

圖案的處理在今季男裝中可說是一大重點。跟老佛爺關連最大的，自然是以Karl Lagerfeld頭像及個人手稿為圖案，見於乾濕褸、羽絨服、PVC外套等單品上，圖案中的筆迹清晰可見。PVC外套圖案採用透明化處理，有型至極。個別皮草外套上同樣以雙F字母、花卉等圖案及紋理裝飾，自認是潮人的話絕對不能錯過。

鮮明對比在整個系列設計中擔起主要角色，像用色上的碰撞，那種和而不同的效果，在視覺上頗為震撼。針織衫及西裝中的「黑與卡其」、皮褸的「咖啡與黑」、毛外套的「卡其與深啡」等，這些不對稱的色彩設計，恍如一陰一陽的組合。在男人的日常工作衣櫥中，這樣的顏色組合不太明也不太暗，是用色剛剛好的中庸之道。

說到配飾選擇，今年Fendi秋冬男裝系列算是挺齊全。一系列配飾包括帽子、眼鏡，必不可少的當然還有各類手提袋、腰包、手提喼、旅行袋及信封袋等，材質則用上品牌標誌的鱷魚皮、貂皮及Selleria皮革，還有尼龍、羊毛、PVC等。在裝飾上與衣服設計呼應，用上拼貼畫、雙F Logo、金屬窩釘等圖案及細節，說得上是實而不華的設計示範。

查詢：Fendi 2524 1339

文：張言志

模特兒：Artem S. (Sun Esee)

化妝及髮型：Chris Lam

編輯：陸亮瑋

統籌：John Wan

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