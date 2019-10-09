Watchout：探索百年表王傳奇

Patek Philippe現時有使用不同物料製作的擺輪游絲，其中上方較深色的游絲由矽製成，具防磁功能，但缺點是較難製作得精細，下方的銀色游絲則以金屬製成。（Tung Cheung攝）

【明報專訊】有說衡量一個人是否懂得鐘表，從他是否認識Patek Philippe就知道。被譽為瑞士名表之首，在拍賣場上也是屢創佳續。品牌廣告的一句口號更是深入表迷心，「你從未真正擁有一枚Patek Philippe的腕表，你只是替你的後代暫時保管而已」。如此厲害的一枚腕表，究竟厲害在哪裏？品牌正在新加坡舉行鐘表藝術大型展覽（至10月13日），記者親身走到新加坡濱海灣金沙大劇院，感受品牌的百年傳奇。

即使大家知道Patek Philippe是瑞士名表，但對其歷史也未必熟悉。品牌創辦人Antoine Norbert de Patek 1812年在波蘭出生，19歲入伍參軍抵禦俄國，但最後因家園被佔領而流亡海外。當他在日內瓦定居後，發現自己對製表的熱誠，於是展開他的鐘表人生。1839年，他首先和拍檔成立品牌Patek, Czapek & Cie，在日內瓦製作懷表，5年後分道揚鑣，隨後邀請法國製表師Jean Adrien Philippe合作。Jean Adrien Philippe在1845年發明的無匙上鏈結構，革新當時的鐘表主流，後來的表冠上鏈、調校裝置等多項專利，確立品牌的名聲，品牌亦在1851年正式更名為Patek Philippe & Co。

在同年舉行的世界博覽會中，英國維多利亞女王向品牌買下一枚藍金琺瑯的鑲鑽懷表，奠定了品牌在上流階層的地位。到19世紀後半期，Patek Philippe的客人更包括暹羅國王、俄國女大公、柴可夫斯基、愛因斯坦等各界知名人士。1929年全球經濟大蕭條，為Patek Philippe供應零件的表盤製造商Charles Stern及Jean Stern兄弟對經濟陷入困境的Patek Philippe投入資金，至1932年正式入主後，Stern嚴格統一品牌的製表工藝，積極拓展海外市場——Patek Philippe是日內瓦現存唯一由家族持有的獨立製表品牌。

10大主題展廳 了解背後機械和工藝

Patek Philippe早在2001年已在日內瓦品牌總部開設博物館，是全世界最重要的鐘表博物館之一。後來分別在2012於迪拜，2013年於慕尼黑，2015年於倫敦，以及2017年於紐約舉行大型展覽，今年展覽來到新加坡。這次舉辦的第5屆百達翡麗鐘表藝術大型展覽，是5次展覽中規模最大的一次，品牌亦特別為新加坡及東南亞周邊地區開設展廳。現任總裁Thierry Stern親自為展覽揭幕：「展覽正式開始前我們有一個VIP時段，品牌的VIP帶同他們的朋友一同參觀，看到他們跟朋友介紹自己喜歡的腕表、品牌的鐘表工藝，是一種真正的交流。我相信不是所有品牌都能夠做到這樣的展覽。」展覽選址濱海灣金沙大劇院，將劇院改頭換面、重新佈置成不同展區，當參觀者由觀眾席走到前台、後台的不同展廳，就像一步步深入腕表世界，了解其背後機械和工藝。

展覽分為10大主題展廳：「電影院展廳」播放百達翡麗歷史影片；「常規系列展廳」陳列品牌的常規腕表系列，展廳裝修設計源自日內瓦羅納大街的百達翡麗沙龍；「拿破崙展廳」讓參觀者猶如親臨沙龍，通過影片欣賞到日內瓦湖的壯闊全景，房內展出專為東南亞市場製作的限量版腕表；「博物館展廳」按照日內瓦博物館的佈局展示品牌典藏；「珍稀工藝展廳」中有工藝大師坐鎮，展示眾多精湛工藝，尤其裝飾腕表和坐鐘的琺瑯工藝；「製表師展廳」讓參觀者近距離欣賞機械時計的內部工藝；「超級複雜功能時計展廳」讓參觀者集中欣賞最為複雜、最具新意的超級複雜功能時計；「機芯展廳」展示品牌歷年製作、由簡單的基礎機芯到專為全球最複雜時計打造的精密機芯；「互動式展廳」中，參觀者可以深入體驗百達翡麗的製表工坊，了解機芯的精密工藝；「新加坡和東南亞展廳」則紀念新加坡及周邊東南亞地區的豐富歷史、文化、藝術和自然遺產。

一睹日內瓦博物館珍貴典藏

展覽中最矚目的部分，自然是「博物館展廳」。今次是首次有數量如此多的鐘表藏品，離開日內瓦博物館到海外展出。一如博物館的格局，展廳分為兩大區域。古董時計典藏區域呈現鐘表工藝的發展歷史，展品包括最早的便攜式時計，例如1548年在紐倫堡製作的鼓形懷表、琺瑯懷表、自動音樂裝置等。百達翡麗典藏區域則展出品牌從1839年至今最具意義的精選鐘表作品，包括1842年創辦人Antoine Norbert de Patek在30歲生日當天收到的懷表、1868年面世的「首枚瑞士腕表」、1925年首枚具有萬年曆功能的腕表，以及多款享譽世界的品牌超級複雜功能時計，如Calibre 89（在面世後25年一直是全世界最複雜的便攜式機械表），以及具有21項複雜功能的Star Caliber 2000等。

適逢新加坡開埠200周年，品牌專設的主題展廳亦向新加坡及其東南亞鄰國致敬。例如以微縮琺瑯彩繪工藝描繪的廣州海港忙碌場景的懷表，是1830年左右在日內瓦製作，專為中國市場而設；Patek Philippe圓頂坐鐘飾有採用掐絲琺瑯工藝製作的「泰式裝飾」圖案，鑲嵌銀色亮片，展現泰國在建築裝飾和傳統織物上的獨特美學；1810年前後，日內瓦的製表商曾為中國市場製作一對桃形掛表，演繹東方動植物的獨特風貌；熱帶島嶼為主題的另一圓頂坐鐘，以掐絲琺瑯裝飾描繪海底世界的奇妙景觀；兩枚Patek Philippe懷表曾是暹羅（現泰國）國王拉瑪五世的心愛之物；品牌亦曾在2015年為紀念新加坡建國50周年而製作圓頂坐鐘，展示新加坡濱海灣區的建築。

Thierry Stern表示，品牌雖然在世界各地舉行過幾次展覽，但沒有在日內瓦以外開設品牌博物館的打算，而在新加坡以後仍在物色展覽的下一站。問他有沒有想過在中國舉行？他笑笑搖頭：「我們在72個國家和地區也有業務，但不是每一個地方都適合舉行展覽。在中國舉行可能為時尚早。」

■百達翡麗鐘表藝術大展

地點：新加坡濱海灣金沙大劇院（Marina Bay Sands Theater）

日期：即日至10月13日

時間：9至10日 上午10:00至晚上7:00

11至12日 上午10:00至晚上10:00

13日 上午10:00至下午5:00

（最後入場時間為完場前1小時）

費用：免費，需預先在網上登記

查詢：patek.com/watchart2019

文：Tung Cheung

編輯/梁小玲

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