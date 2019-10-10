不羈鞋履 踏出優雅步伐

【明報專訊】有些品牌，一提起就馬上想起它和明星的關係，只因品牌為人認識也全靠明星的推波助瀾，當受眾一穿上，也即時自我感覺良好。在網絡年代社交媒體主導時尚的當下，明星的影響力也許稍為褪色，所謂KOL的衣著風格也並非人人認同，品牌稍一不慎落錯注便落入萬劫不復之地。而來自意大利的鞋履專家Giuseppe Zanotti，可說是對明星效應最從一而終的品牌，充滿星味的鞋履設計，多年來始終如一。

有星味的鞋履設計從來是Giuseppe Zanotti的主要賣點，這種星味源自設計師對女人的了解，也深明女人選鞋履的實際需要，以及對它的欲望投射。今年秋冬季的設計就像是一個外表優雅的女人，內心卻藏着一團不羈的火，橫跨兩種不同境界。Giuseppe Zanotti說：「這是性感的紊亂。我希望最新創造的系列在再創高峰同時，能夠引發前所未有的激情。」

動物圖案野性美 大膽玩色

在秋冬系列中，Giuseppe確立了兩個主題：圓形和幾何元素，質感和異國情調。前者圍繞經典的圓形、花朵和碟形，不同形狀換上令人意想不到的比例，巧妙地加入了閃亮的元素。後者則重新演繹多款印花的野生動物圖案：在觸感豐厚的小馬毛皮革上，添加了斑馬、長頸鹿或獵豹等圖案。在麂皮、漆皮或蟒皮上，綴以水晶和寶石等裝飾，締造出強烈效果。

黑色、奶白色、棕色和米色的動物毛皮圖案，構成這個系列的主色調，設計師繼而在這基礎上點綴大膽的色彩，例如鮮艷的紅色和富現代感的金屬銀色和金色。

各種鞋履的輪廓均展現不同比例之美，圓錐形鞋頭風格配以中高度的鞋跟，形成華麗又能搭配晚裝的精緻涼鞋。全新的日間款式見證了綁帶設計的回歸，新款中亦加入了粗身鞋跟和略微方形的鞋頭。長靴子和短靴更為勻稱，打破傳統高度的規限，製成簡單卻有吸引力的形狀。要說更大膽的設計，不能不提重新演繹的厚底高跟鞋，略為傾斜的形狀令性感度倍增。

破格厚底高跟鞋 性感度倍增

在運動鞋款式中，亦出現了一顆新星，它的名字是Blabber。輕盈的Blabber同時備有低筒和高筒款式，設計靈感源自滑板文化，具有創新並符合簡約概念的形狀。推陳出新的運動鞋系列，是品牌的標誌風格。在最新款式中，設計師亦採用嶄新的物料和更緊貼時代的設計。

游走於優雅與冷酷的設計靈感，這就是Giuseppe讓人着迷的地方。也難怪，明星都願意追隨和穿上，因為能有一個品牌如此了解一個女人多面的需求，實在難得。

查詢：Giuseppe Zanotti 3586 1927

文：張言志

模特兒：Liza O.（Sun Esee）

化妝及髮型：Chris Lam

統籌：John Wan

編輯：陳淑安

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