秋冬廣告展現拿手好「戲」

【明報專訊】塑造視覺衝擊和極致性感是Giuseppe Zanotti的拿手好戲，在2019年秋冬系列廣告中，他就以極具電影感的手法展現出「光明和黑暗」、「強烈和柔和」與「現在和過去」的對比。

柔和赤紅色調 懾人時尚感

這是攝影師Suffo Moncloa首次為Giuseppe Zanotti掌鏡，拍攝出一輯既優雅又耐人尋味的照片。在充滿電影感且顏色鮮艷的燈光下，影像在柔和的赤紅色調中，帶來懾人的時尚感覺。當中包括銀色的鬆筒長靴Hattie、以精巧工藝打造的華麗高跟涼鞋Fleur和以混合物料製成的性感高跟鞋Susie Feline。男裝方面，秋冬新款Blabber運動鞋和鱷魚皮壓紋的Abbey男靴，也展示出一樣的型格感覺。

廣告短片甚具懷舊氣息，節奏明快的剪接和拼貼效果，突顯出秋冬系列的現代感，以有趣手法巧妙地描畫各新款鞋履，包括復古厚底高跟鞋Bebe、對比鮮明的細高跟鞋Leandra、優雅的德比鞋Thalia和獨一無二的Blabber運動鞋。

Giuseppe Zanotti說：「精緻和時尚是秋季系列的重點，兩者對比鮮明。是次系列廣告是要突顯Giuseppe Zanotti男女裝系列的兩方面——優雅、現代、個性化，並且總是帶着一些與眾不同的東西。」