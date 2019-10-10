聚廿年精華 貴族之後 綻放寶石之美

2014——Archi Dior高級珠寶系列在2014年的巴黎古董雙年展中亮相，44件獨一無二作品向Mr. Dior的首個高級訂製服系列致敬。此手鐲的線條外形便令人聯想到Dior女裝的腰線。（Bar en Corolle Emeraude手鐲）（品牌提供）

2013——Cher Dior系列是由2012年Dear Dior系列引伸出來的設計，以顏色繽紛排列的珍貴寶石作為主角，每一件作品的背後，均由像蕾絲網般細緻的金屬鑲座固定，手工講究。（Majestueuse Multicolore手鐲）（品牌提供）

2000——以Mr. Dior生前喜愛的花朵為靈感，當年推出了一系列花朵戒指，例如Pre Catelan珊瑚玫瑰戒指，隱藏了一隻正在採蜜的金蜜蜂，蜜蜂也是Ｍr. Dior喜歡的一個標記。（Rose Dior Pre Catelan戒指）（品牌提供）

1999——當年Dior Fine Jewellery的首個創作靈感來自3個主題：Mr. Dior的Milly-la-Forêt花園、服裝設計靈感以及華麗晚禮服的舞會。植物和花園的色彩與形態等元素，也經常在品牌後來的設計中出現。（Milly-la-Forêt頸鏈）（品牌提供）

【明報專訊】十年磨一劍，廿年又可以做到什麼？如果好好積累和善用原有的本錢，再加上創意，絕對可以讓一個人、一個品牌，甚或一個城市走得更遠。以時裝起家的Dior，在20年前開始踏足珠寶世界，品牌珠寶創意總監Victoire de Castellane一直發揮創意，挑戰傳統珠寶的設計。今年推出的Gem Dior高級珠寶系列更直接以Gem（寶石）為名，結合以往的珠寶元素，讓大家重溫品牌20年來的珠寶創作精髓。

今年的Gem Dior高級珠寶系列，就像將創意總監Victoire de Castellane多年來為Dior設計的珠寶主題重新詮釋，重溫她20年來的精彩設計；而Victoire源源不絕的設計意念，其實跟她的背景息息相關。

她的祖母Silvia Hennessy是西班牙Castilleja de Guzman地區的女伯爵。Victoire說：「我記憶中，幼時祖母佩戴的珠寶總是非常璀璨，她會一天之間數次換上不同珠寶，搭配不同服裝。」在5歲時，Victoire自己將幸運手鏈拆解改造成耳環；12歲時，瞞着母親將黃金紀念章熔掉，為自己鑄造第一枚戒指。而Victoire的曾叔父Boni de Castellane也有很多事迹：他身上隨時佩戴懷表、袖口鈕和圖章戒指，是位收藏家，亦是作家Marcel Proust的好友，有指小說《追憶似水年華》中Robert de Saint-Loup一角，更是以Boni為靈感。當1998年Dior成立珠寶部門時，便請來Victoire擔任創意總監，讓她發揮其家族的影響力。她大膽選用鑽石、藍寶石、紅寶石、祖母綠以外的寶石，例如碧璽、尖晶石、摩根石，以及她特別鍾情的蛋白石，這些顏色豐富的寶石令珠寶設計能有更多變化。她亦將幼時對祖母和曾叔父的記憶和印象，給合到珠寶設計當中。

不拘傳統 裁縫工具成設計靈感

在1999年推出的第一個珠寶系列，Victoire運用了Mr. Dior鍾情的鈴蘭花，從高訂禮服裏啟發靈感，以白金製作的緞帶輔以鋪鑲美鑽的蝴蝶結，是她20年來反覆玩味的設計。Mr. Dior生前經常出現的地方也成為她的創作靈感：例如她將Dior巴黎蒙田大道30號的工作坊內，裁縫師每天運用的工具如針箍、剪刀、線軸等幻化為吊飾造型的長頸鏈；Mr. Dior在諾曼地的童年住所、逃遁城市煩囂的鄉間小屋Milly-la-forêt也都成為系列主題。

凡爾賽宮一向是Dior時裝的設計靈感，Victoire de Castellane亦以凡爾賽宮和周邊的景致為靈感，推出三部曲的珠寶系列。2016年登場的Dior à Versailles，將水晶吊燈、門飾、窗簾束帶、木造工藝細節及洛可可風格家具元素，在珠寶中呈現；第二部曲Dior à Versailles, côté jardins則以庭園景致出發，由祖母綠模仿花園小徑，並以鑽石鑲嵌成噴泉的形態，將藍寶石化身成蔓生的灌木叢；三部曲最終章Dior à Versailles, pièces secrètes則捕捉宮廷軼事、秘密通道、隱沒的密室與埋藏的機械裝置等，所以珠寶中亦暗藏各種機關，例如可滑動的寶匣戒指以及能轉動的寶石。去年，品牌推出Dior Dior Dior系列，則回到Dior的時裝根本，以各種各樣的蕾絲為主題。

「來到今年的設計，就像是將我過往20年的創作系列全數放進搖缸之中，而最終，留下來的就是寶石與色彩。」Victoire說。系列於是開宗明義以Gem為題，既代表寶石，在法文中跟J'aime（我愛……）同音，顯示Dior、Victoire與珠寶交織的親密關係——這20年來Dior如何由時裝走得更遠，成為珠寶界的重要一員。

查詢：Dior 800 969 886

文：Tung Cheung

編輯：陸亮瑋