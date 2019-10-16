Interest：A貨「A玉」假亂真 科學助解身世謎

【明報專訊】中國人對玉石充滿想像，自古把它雕琢成不同款式的珠寶和擺設，而手工精湛的珍品往往成為拍場焦點。天然、未經加工的「A玉」珍貴，但隨着現代加工技術進步，單憑肉眼已難以分辨，而假可亂真的染色石英也有機會考起老師傅。專家說科學鑑定可清楚剖析玉石的結構，例如有否注入膠質、色彩是否天然等，有助解開玉石的「身世」之謎。

「傳統中國人認為玉是最美的石頭，但在西方寶石學中每種石頭各有名稱，按其礦物成分而分門別類。」香港玉石鑑定中心首席寶石鑑定師陳惠貞說玉是石頭的其中一種，可再細分不同類別，而翡翠是當中較受歡迎和多人認識。

漂白玉石 結構鬆散易剝落

翡翠是一種粒狀到纖維交織狀的多晶質集合體，由硬玉、綠輝石和鈉鉻輝石等礦物組成。部分染色石英、綠色玻璃和翡翠的外觀都非常相似，但卻沒有翡翠的礦物成分和相關特質。專家會透過不同科學測試，嘗試在檢測物中找出翡翠的特質，而證書的鑑定結果會說明它是否天然翡翠。

若翡翠的天然結構曾遭破壞，很大機會曾經人工處理。目前流行的加工方法是用強酸把天然玉石漂白，把不想要的顏色（如啡黑點等內含物）清走，令它變得更通透。「經漂白後玉質結構會變得鬆散易剝落，通常會進行入膠程序，即注入樹脂鞏固其結構。」未經人工處理的天然玉石叫「A玉」，而經過處理的叫「B玉」。因「A貨」有假貨的意思，她提醒不要把「A玉」誤說成「A貨」，以免引起誤會。而檢測方法是把紅外線射進玉石，電腦可分析當中是否含有樹脂。「用肉眼分析玉石是否經加工十分困難，老師傅也有機會跌眼鏡。」天然玉石除有綠色外，亦有黃、紅等顏色。在加工過程中亦可注入顏色，經入膠及入色處理的玉石叫「B+C玉」。

品賞重點在色彩濃度和分佈

陳惠貞表示，色彩較濃、均勻、通透度高的玉石通常較受歡迎。「玉石是有顏色的石頭，色彩濃度是品賞重點。觀看色彩時要留意環境光線是否充足，特別是鑑賞色調深沉的濃綠玉石。另外亦要細心觀察玉石表面的每個部分，看色彩分佈是否均勻。」玉石的通透度和晶粒結構有關，愈幼細通透度會愈高，而粗粒結構的通透度則相對較低。「若把玉石放在10至60倍的放大鏡下，其色彩和結構便一覽無遺，如當中有微細的龜裂紋也可清楚顯示。」

此外，有些人會關心玉石的產地和堅硬度。陳惠貞說玉石的主要產地有緬甸、俄羅斯和危地馬拉，也有少量在日本出產，被製成高級首飾的玉石則主要來自緬甸。她說鑑定中心較少檢驗產地的來源，因牽涉龐大的資料分析工作，證書不會註明產地。按「莫氏礦物硬度表」（Mohs scale of mineral hardness）標準，翡翠大約介乎6至7度（最高是10度，如鑽石）。由於硬度測試會刮花玉石，物主一般都不會要求進行。她說除翡翠外，另一種常見的玉石類別叫「軟玉」，堅硬度稍比翡翠低約半度，產地一般來自內地、台灣、加拿大和韓國等，「但其顏色有明顯分別，軟玉外觀較翡翠溫潤，綠色的軟玉略帶黃色」。用途方面，翡翠一般會被製成首飾，而軟玉則會被雕琢成擺設或藝術品。

不少人誤以為取得證書的玉石一定是天然，其實證書只是其驗身報告，亦有機會發現它是「B玉」。若客人帶來一條翡翠珠鏈，證書會註明分析了當中哪粒翡翠。陳惠貞鼓勵小心閱讀證書上的資料，如透明度、顏色、折射率等都有助更深入了解它。鑑定中心不會分析玉器的製成年代，不過客人帶來的無論是古玉或新玉也是按同樣方法測試。鑑定工作是以第三者角色揭開玉的「身世」，讓市民有客觀標準以貨比貨，推算它們的市場價值。

愈戴愈靚 純粹日久生情？

中國人對玉石充滿想像，相傳玉石會「愈戴愈靚」。「人體分泌的油脂或會稍為加強玉石的光澤，但不會影響它內部的結構和內含物分佈。玉石在地球深處形成，人體無法改變其形態和顏色。而『愈戴愈靚』的原因很可能是物主對它日久生情吧。」陳惠貞說。

文：呂瑋宗

編輯/李宏豐

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