Open Menu
BEAUTY & STYLE
/
FASHION
PAST ARTICLES
紳士情傾駿馬名表 煲呔巡遊 盡顯優雅傳承
Watch News：聯名雙標鐘表拍賣
Interest：A貨「A玉」假亂真 科學助解身世謎
玉石加工處理
Double F：白恤衫、男人與女人
玉石加工處理
文章日期：2019年10月16日
Share
這款是天然翡翠，即「A玉」，經入膠處理的叫「B玉」。（黃志東攝）
染色石英外觀雖和玉相似，但成分和玉完全無關。（黃志東攝）
玉石經入膠處理時可添加綠、黃、紅、紫等顏色，稱「B+C玉」。（黃志東攝）
處理前後：未經處理的天然翡翠（圖左）；經漂白的翡翠（圖中）；經入膠處理的翡翠（圖右）。（黃志東攝）
prev
next
【明報專訊】陳惠貞介紹了一般玉石加工處理的方法。（見圖）
RELATED
Interest：A貨「A玉」假亂真 科學助解身世謎
Share
MORE
紳士情傾駿馬名表 煲呔巡遊 盡顯優雅傳承
Watch News：聯名雙標鐘表拍賣
Double F：白恤衫、男人與女人
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK