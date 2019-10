紳士情傾駿馬名表 煲呔巡遊 盡顯優雅傳承

【明報專訊】近年香港人對造型愈來愈講究,在中環街頭走走,不難看見穿一身官仔骨骨西裝,配靚皮鞋、腕表,再配上筆挺煲呔的男士。不經不覺,東方表行與香港賽馬會合辦的東方表行沙田錦標「時尚煲呔賽馬日」,今年亦來到第5屆,由於去年首次舉辦Bow Tie Walk紳士巡遊反應好,早前亦再次舉行巡遊,為周日(20日)舉行的時尚煲呔賽馬日打響頭炮,讓男士一身優雅地「馬照跑」。

時尚煲呔賽馬日已來到第5屆,今屆有什麼特別之處?「承接去年Bow Tie Walk的聲勢,9月時我們亦舉辦了第2屆Bow Tie Walk紳士巡遊,今年的大會主題是「There is a Gentleman in Every Man: Honour and Legacy」,除了東方表行董事總經理楊衍傑,也邀請了Ascot Chang董事總經理張宗琪和副董事總經理張奕庭、著名練馬師羅富全和其兒子兼私人助理羅峻濼、應屆告東尼獎得主何澤堯、著名演員方力申及朱鑑然,和特別嘉賓3屆冠軍騎師潘頓一起參與。楊衍傑是東方表行的第2代接班人,張宗琪及張奕庭代表高級訂製服行業的傳承,而羅富全及羅峻濼亦是賽馬圈中的型男父子檔,方力申和朱鑑然則是兩代泳界男神及演員,正好呼應『傳承』的主題。」東方表行(大中華區)市場推廣部高級經理曾子禧說。

大館出發 遊到跑馬地馬場

在Bow Tie Walk活動上,一眾男士身穿紳士西裝搭配煲呔及Corum、Franck Muller、Girard Perregaux、Grand Seiko、H. Moser & Cie.、IWC、Parmigiani及Piaget等腕表,由法定古蹟大館出發,穿梭石板街等充滿香港特色的大街小巷。紳士巡遊過後,大隊移師到跑馬地馬場百萬廂房繼續活動。大會特別安排5個體驗區,包括提供襯衫和西裝個人化訂製服務的Ascot Chang、書寫工具品牌Montblanc、以立體掃描技術為男士製作舒適皮鞋的本地手工鞋店鞋藝工館,結合茶與養生之道的瑜茶舍和提供蘇格蘭頂級氈酒的Hendricks。

獲華爾街時報評為「最著名的香港裁縫之一」的Ascot Chang在香港成立已60多年,家族生意現時由第2代的張宗琪和第3代張奕庭接手:「我們相信每位男士都有其獨特個人魅力,只有貼身量度、一針一線製作的西服,才能完美展現每位男士的氣質。高級西裝講究衣料、剪裁及細節,跟真正紳士講求內外兼備、貴在骨子裏不謀而合。」這次他們亦特別以賽馬為靈感,設計馬頭圖案刺繡袋巾,並在時尚煲呔賽馬日當日即場發售。

紳士風度 不止表面更在心態

至於兩位由泳界轉戰演藝界的兩代男神,也各自有其對「紳士」一詞的領會。方力申說:「運動員的訓練教會我真正的紳士風度,是悉力以赴,虛懷若谷,要勝不驕敗不餒,為自己打氣,為別人鼓掌。紳士不是表面,而是一種心態。」朱鑑然則指:「大會主題Honour and Legacy,強調紳士是經得起時間考驗、世代相傳、歷久不衰,喚醒我們內在的Gentleman。」

在時尚煲呔賽馬日當日,大會將舉行時裝騷,以煲呔紳士造型配襯名表,同場亦會有各合作單位設置的體驗區或pop-up店。曾子禧表示:「過去幾屆的煲呔日反應也很好,有參加者說這是難得tailor-made給男士的活動。其實現時不少男士也貪靚,煲呔日讓大家有名目去裝扮自己。平時出席活動,男人都只會着一套普通西裝,很多時只會因應老婆穿著的裙來配襯自己的領帶,但煲呔日就相反,老公才是『膽』,煲呔以外又會挑選袖口鈕、袋巾等,花心思配襯造型。」他表示,雖然現時的社會大環境艱難,但仍有很多品牌和參加者支持,「活動並不單止宣傳賽馬活動,也推廣男士對正裝打扮的重視。」

文:Tung Cheung

編輯:陸亮瑋

