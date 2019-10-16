Watch News：聯名雙標鐘表拍賣

Patek Philippe × Trucchi——Patek Philippe型號2499，極重要及非常罕有的粉紅金萬年曆計時腕表，1971年製，由意大利Naples零售商Trucchi發行，極有可能為獨一無二款。由1951年面世到1985年，近35年的生產期間總產量僅有349枚。估價超過120萬瑞士法郎。（品牌提供）

Rolex × Serpico Y Laino——Rolex GMT-Master型號6542黃金腕表，1958年製，由Serpico Y Laino發行，是當今世上唯一為人所知帶有Serpico Y Laino標誌的同款腕表，估價15萬至30萬瑞士法郎。（品牌提供）

【明報專訊】富藝斯（Phillips in Association with Bacs & Russo）繼今年春拍創下多項世界拍賣紀錄後，將於11月9日的秋拍推出「Double Signed聯名雙標」主題拍賣，拍品包括60多枚由全球著名零售商發行的古董和現代時計，例如Tiffany & Co、Bailey Banks & Biddle、Beyer、Gübelin、Cortina等。

Double Signed聯名雙標主題拍賣會，讓大家發掘上世紀當製表品牌仍未在世界各地開設專門店，由零售商代理發行時期的珍品。拍賣策劃人Liatard-Roessli表示：「從美學角度來看，這些鐘表同時帶有製造商和零售商的雙品牌標誌，因此格外稀有，備受鐘表愛好者青睞。這次的主題拍賣，正是向製表商與零售商的合作關係致敬。」這些拍品在日內瓦11月19日晚上6時（當地時間）拍賣前，將會來港展出3天，當中不乏Patek Philippe、Rolex、Vacheron Constantin、Audemars Piguet等的經典表款，有興趣的表迷不容錯過。

■世界巡迴預展香港站

日期：10月28至30日

地點：中環雪廠街2號聖佐治大廈14樓富藝斯香港藝術空間

查詢：www.phillips.com

文：Tung Cheung