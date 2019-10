Find Me:2017年導演Luca Guadagnino的《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name),是改編自美國作家André Aciman的同名小說,以清新浪漫的同志愛情故事,成為繼《斷背山》後的經典。電影奪得奧斯卡最佳改編劇本獎,上映後已陸續傳出拍攝續集的消息,大家都希望Elio和Oliver能夠再續前緣,可惜暫時未落實拍攝。話雖如此,小說續集Find Me(圖)將於本月底正式推出,故事講述主角兩人離別多年後的故事,時間設定於1990年代,更會橫跨羅馬、巴黎和紐約三地,據悉劇情將會涉及更多主角Elio父親的故事。(網上圖片)