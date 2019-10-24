走過40個年頭 舉行巡迴攝影展 經典開襟外套 以百變應萬變

【明報專訊】當我們談及設計，總很難釐定其原創出處。一件平民百姓衣櫥必備的開襟外套，貼地平凡；然而，對於設計師Agnès b.來說，一件由她「剪開」、「可以打開來穿」的Snap Cardigan，卻充滿故事，賣點不單是不斷求新的演變過程，還有穿者的獨特個性。「即使是同一件款式的衣服，穿在不同的人身上，都可展現出不同的感覺。」這個簡單的道理，便是agnès b.的開襟外套，能夠昂然走過40個年頭的原因。

簡潔、永恆、舒適、法式情懷，都是agnès b.服飾設計的關鍵詞。創辦人兼設計師Agnès b注重生活細節，總會透過觀察自己的孩子、孫兒，以及汲取周遭朋友的生活方式作為創作靈感。她筆下的經典設計包括條子、相片打印T恤、白恤衫等，另外不得不提的還有她的Snap Cardigan開襟外套。創作靈感源自18世紀畫作中仕女的服裝，設計師Agnès b亦曾在訪問中說過：「很久以前，我就開始為自己設計開襟外套。當時，我想要設計一款正面開襟的運動衫，上面點綴很多鈕扣，看起來就像一款來自18世紀的服裝。」結果，她便想到將一件日常穿著的運動衣改成開襟設計，揮剪刀裁剪幾下，再配以13顆鈕扣，炮製出品牌首件Snap Cardigan的雛形。據說，設計師Agnès b最初先為自己製造出一黑一白的款式，然後才出現在品牌的系列之中。這件「可以打開來穿」的Snap Cardigan，經過不斷創新求變、重新演繹，時至今天已擁有超過40種款式、多達148種色調的設計。

一人一種Snap Cardigan演繹方式

自1979年面世以來，品牌一直堅持Snap Cardigan的簡約、耐穿及永恆的特色，務求令外套迎合不同人士的喜好。而當設計師Agnès b看到人們按照自己的方式，演繹他們的個人風格時，便產生了舉辦展覽的念頭。她認為攝影師拍攝的主體每次都不一樣，他們每個人對這件外套都會有自己的一套想法與觀感。在1986年時，品牌就曾在巴黎藝廊la galerie du jour舉辦首個開襟外套展覽，當時更邀請共140名攝影師參與其中，獲得公眾和評論家的高度評價。今年適逢Snap Cardigan誕生40周年紀念，品牌早陣子選擇在創作基地巴黎，率先舉行一場命名為「... Photographers... Artists And The Snap Cardigan」的巡迴攝影展覽，邀請來自14個國家，合共超過60名攝影師和藝術家自由創作。他們均以開襟外套為主題，透過40 X 60厘米的攝影作品，演繹這件永恆經典衣服的多樣化，從藝術角度展示Snap Cardigan的不一樣美態。

來港展覽 散發年輕氣息

巴黎站的攝影展結束後，品牌亦隨即在香港舉行另一場以Snap Cardigan為主題的「The Snap Cardigan Story」展覽，找來多名來自不同界別的年輕人，讓眾人各自穿上Snap Cardigan，毋須依循任何規則與標準，配搭出獨特的自我風格——展現出這件永恆經典外套的百搭與可塑性，賦予每件外套獨一無二的美。

■The Snap Cardigan Story展覽

日期：即日至10月27日

地點：尖沙嘴河內道18號K11購物藝術館G26、G28、119舖

時間：上午11:00至晚上9:00

查詢：3122 4282

文：Vivian Lau

編輯：陳淑安