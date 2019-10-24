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走過40個年頭 舉行巡迴攝影展 經典開襟外套 以百變應萬變
經典變奏
大地色系 輕巧易襯 世界優質羊毛 聯手抗寒
意大利精緻牛「皮」氣
經典變奏
文章日期：2019年10月24日
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（左起）開襟外套$1590、黑色開襟連身裙$4590、男裝黑色企領開襟外套$1590、童裝開襟外套 $990、水桶索繩皮袋$1690（品牌提供）
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【明報專訊】自Snap Cardigan誕生以來，在過去40年一直在演化更新，變奏出不同設計。除了經典的短身款式外，還有長款開襟、連身裙款式、男裝企領及童裝設計，另外亦有加入鈕扣設計元素的配飾。
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