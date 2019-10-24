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經典變奏

文章日期：2019年10月24日

【明報專訊】自Snap Cardigan誕生以來，在過去40年一直在演化更新，變奏出不同設計。除了經典的短身款式外，還有長款開襟、連身裙款式、男裝企領及童裝設計，另外亦有加入鈕扣設計元素的配飾。

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