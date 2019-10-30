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文章日期：2019年10月30日
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清乾隆青花纏枝番蓮紋天球瓶——尺寸：高61厘米。估價：700萬至900萬港元。特色：瓶身圓潤，製作難度高。（呂瑋宗攝）
《24.12.59》作者：趙無極。規格：油彩、畫布（160.7×111.8厘米）。創作年份：1959年。估價：8000萬至1.2億港元。特色：充滿力量的綠色筆觸令人聯想到北極光。（佳士得提供）
D/IF, Type IIa等級鑽石耳環——規格：主石分別重17.62卡及17.01卡，屬D/IF，Type IIa等級。估價：2200萬至3000萬港元。特色：兩顆主石顏色、體積接近，十分匹配。（佳士得提供）
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【明報專訊】今季的珍品多不勝數，專家推介附圖精選拍品。
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