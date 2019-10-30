Watch News：來自德國的簡約優雅腕表

【明報專訊】一直以簡約、精緻手工作為品牌宗旨的Nomos Glashütte最近推出兩款全新秋冬表款，分別為Metro rose gold 33和Tetra plum。品牌亞太區銷售主管 Merlin Schwertner早前特地來港發表新作：「今年對於Nomos而言，是既興奮又令人期待的一年。由Tangente Update腕表贏得日內瓦國際鐘表大賞（GPHG）開始，到今年春季Baselworld推出的運動系列腕表，在年底我們再推出兩款秋冬新表。Nomos亦特別在香港成立品牌亞洲區的新基地，更緊密跟本地鐘表愛好者接觸。」

罕有推出玫瑰金表

Metro rose gold 33腕表由享負盛名的德國設計師Mark Braun再次操刀，腕表採用18K玫瑰金材質，直徑縮小為33毫米，以低調色系搭配的銀白色表盤，貫徹品牌極致簡約的質感。玫瑰金表殼、灰色時標、紫色分針刻度配上米色絨面麂皮，流露優雅氣質。

品牌今年亦為經典正方形腕表Tetra推陳出新，全新Tetra plum表盤以深紫色覆蓋，為手腕增添大自然色彩，展現成熟韻味。銀色指標與刻度配上精美灰色絨面麂皮表帶，12與1時之間的亮眼小圓圈為動力儲存顯示裝置，讓佩戴者知悉何時需要為腕表手動上鏈。29.5毫米紫色方形表盤內是只有2.8毫米厚的DUW 4301機芯，顯示品牌的製表實力。

文：Tung Cheung

查詢：3470 0009（東方表行）