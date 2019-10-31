英國脫歐 時裝重鎮暗湧處處

【明報專訊】英國對時裝工業的重要性，除了是商貿據點，更包括英國本身的多個優勢，如Savile Row度身訂做西裝、特色布料、帽藝，和更重要的人才。不少大品牌的設計主帥如主理Loewe的Jonathan Anderson、刻劃Givenchy新版圖的Clare Waight Keller、振興Bottega Veneta的Daniel Lee，甚或是執掌Maison Margiela的John Galliano，都是英國輸出的設計師。脫歐大限一再推遲，可會像文翠珊或約翰遜所言般fungible（可被替代）?而脫歐對英倫時裝界有何影響？業界又能如何備戰？

因為這個脫歐專題，或公或私到訪倫敦3次，有不少訪問以外的觀察。一是感到普羅大眾的不安，有點像刺蝟，一方面怕，另一方面要保護自身，同時想保持以往日不落帝國的優越感。二是接觸不少業內人士，大都不接受訪問，甚或忽視受訪要求。電郵查詢的連拒絕的回覆亦欠奉，造訪多次的則不了了之，當面垂詢的則耍手擰頭。三是不少接受訪問的受訪者，回答都傾向保守。四是業內新世代與中堅分子的反應不一，十分明白當下脫歐帶來的衝擊，亦在思考如何走出劣勢，老一輩的則不知是秘而不宣還是鴕鳥了事，努力保持門面。這些觀察未必能讓人明白脫歐為英倫時裝局勢帶來的實際影響，但能看到他們不願對外人訴說太多，內裏卻存暗湧。

Savile Row客源國際化 影響較少

談到英國時裝／服裝業，最先想到的是Savile Row訂做西裝，是支撐整個工業的支柱之一。但出乎意料，以為是保守主義當道的行業，卻最快回覆我們。「脫歐對Savile Row帶來的影響，與其他時裝品牌有別。其中一點，是每個訂做品牌都以國際化客源為本，即使在大多品牌生意下調時，在營運方面仍有足夠的緩衝空間。實際上，Savile Row整體生意表現樂觀，客人大多來自美國、中國及日本，只有小量來自歐洲，這種營業架構，形成一個安全網。」Savile Row Bespoke Association總監Su Thomas說。

在Su Thomas安排下，同時約見了Anderson & Sheppard執行董事Anda Rowland。Anderson & Sheppard，是已故Alexander McQueen師承的西裝剪裁品牌，有超過一世紀歷史。Anda Rowland為當下局勢分析：「其實這個問題可以分為3個層面來理解。首先，最高的層次，脫歐對英國生活及時尚品牌形象帶來的影響。第二，對生產的影響，如物料價格因為關稅衝擊、英鎊跌價、匯率波動、重新協議交易等而受影響。現在我們仍享有歐盟免稅的自由度，但脫歐後，便會重設出入口關稅。第三，是機構上的變革，如時裝中小企需要聘請專人處理大量出入口文件、相關的法律專才處理法律文件及交易協議。所以不論私人企業及政府，都需要改變現有架構，增加人力成本。在形象上，英國相對地幸運，因為有王室帶來連續性，特別是新一代如威廉王子等。相對於講究潮流的時裝，Savile Row與英式傳統的關係強，因為王室形象、歷史而較為穩定。在原材料方面的影響則較大，雖然不少品牌用上英國布料，但也有不少製布原材料靠入口得來。現時已看到原材料價格的影響。幸好，Savile Row產品獨特，同時能走遍世界提供服務，亦成為其他時裝品牌沒有的優勢。」

匯價改變 或流失人才

現時英國的時尚工業仍能運作正常，亦受惠於英鎊價格下調令產品價格更相宜。但這個正面影響只是短期，長遠而言成本會持續上漲，增加品牌負擔；而除了金錢，更重大的影響是人才。「脫歐可能會令有意投身英國時裝界的人卻步。有不少人士是因為英鎊匯價高而願意在英國工作，然後將工資轉回出生地。但當英鎊匯價下跌，對這一批外來生產力便沒有吸引力。不過，對於學徒需要接受4年訓練的Savile Row，本身的學徒也經過篩選，所以人才流失問題較輕。」Anda說。

相對而言，時裝界的中小企如新進品牌所受的影響較大。有些是本地品牌，有些則如來自瑞典的Per Götesson，畢業後留英發展。他與主理配飾、原籍於德國的拍檔Husam el Odeh，同樣受惠於歐盟帶來的流動性，留在倫敦大展拳腳。脫歐後除了財務上的影響，其實最大的影響，是「地域」改變帶來的情緒影響。

「脫歐對我們來說，完全是一個新挑戰。」現於London College of Fashion任教的Husam說：「整個城市的氣氛變得割裂，有部分人更沉默保守，有部分人則不斷討論。而時裝界則是支持留歐的。如不少英國設計師都會到巴黎設展覽，脫歐後的關稅會對新一代設計師帶來沉重負擔。」Per補充說：「不少設計師如我，都在這個城市花了不少時間和心血。但在專業及情感上，脫歐為我們這些外來設計師帶來不舒服的感覺。例如我們需要付60英鎊才能繼續留在英國，但我們在這邊有生意，亦有教育新一代設計師，這個看似細微舉動，給我『粗暴』的感覺。」

留英20年的Husam則說：「所謂影響大多是情緒上，如突然要登記，被本地人當作外人看待。如在大學的官方發布，會用上移民等字眼來將人與人分隔。另一點是匯率影響，預計所有人的財產都會貶值五分之一，但最有趣的是沒有人發聲。雖然能促進營商，但相對地利率亦變得更低。」

新進品牌衝擊大 設雙基地應對

作為外來者，最大考慮其實是留英的意欲。英國作為時裝學府重鎮，不少人畢業後會留下發展。「但局勢不明令不少人卻步。如我當年來英時，會知道如何鋪排將來發展。我倆都在大學任教，看到留英的歐洲學生大量減少。另外，英國時裝其中一個優勢，是作為世界的文化熔爐，是創意的由來，令她能躋身前線，但這個現况大大削弱她的競爭力。現時不少國內外的企業都將計劃暫緩。作為企業的持有者，亦有想過將企業轉移歐洲其他國家，但由於自身的人脈及支援都以倫敦為基地，會對品牌造成影響。」Per說。

對up & coming的品牌如Per Götesson，可見到脫歐帶來的影響。而新進品牌的歐洲設計師，又如何應對？

來自意大利、畢業於Central Saint Martins的Niccolò Pasqualetti，事業剛起步，仍有選擇的空間，但亦深感時機不對。「對我來說，這是一個讓人害怕的起步。在脫歐前，對我的好處是能將原材料及生產線留在意大利，而倫敦則是與不同創意尖子交流之地，我的設計能較容易被接受。但脫歐後，便沒有了這個平台，因為意大利比英國的展示場少。我該會以雙基地的方式來面對當下脫歐問題，即生產部分留在意大利，設計工作則留在英國，但當中的管理則變得很複雜。」相比之下，英國新品牌Papermen則沒有雙基地的靈活度。品牌創辦人James Alexander Weir不諱言不希望脫歐成為事實：「除了本地有不少歐洲設計師，更重要是不少時裝配件如鈕扣、拉鏈都是來自歐洲。不少人都有一個Little Britain的錯覺，認為自己活在一個自給自足的國度，但英國早已不再是生產國，只有少數羊毛布料廠得以保存。外貿方面，不少歐洲及日本的買手卻步，影響長遠發展。現時我的所有材料都由自己於本地製作，對原材料供應的依賴相對低，所以脫歐影響較少。但整體而言，新進及小型品牌面對的衝擊較大，因為大品牌有更多資源及談判籌碼，買手及客人亦會因為缺乏安全感，而將資源投放大品牌，同時大品牌承受脫歐後出入口稅收的能力較強。」

在具代表性的英國品牌中，Sir Paul Smith是少數願意接受訪問的重量級人物。對於脫歐一事，他認為現在所有人都對此感到沉悶。「因為此事本該早有定案，該發生，或不會發生。我們的設計現於全球合共73個國家及地區發售，對於生意發展十分小心。我們到現在都不知道會有什麼事發生，所有事都在神秘的狀態。最好的結局當然是相安無事，一如既往。我們品牌有很長歷史，經歷過2008年的經濟危機，亦在品牌開創初期經歷過限制供電時刻。當中實際解決方案，是短期內將交易改在意大利，以不同方法在匯率上調節。對我們現有運作方式而言，最大的影響是布料。我們用上不少意大利布料，亦在意大利製作。但很多時我們都會先將布料自意大利送到英國，再送回意大利，在脫歐後應需要重整物流。我們未必會遷移總部，但會調遷倉庫。」Sir Paul Smith在今年中的2020春夏男裝騷後說。

改在意大利交易 重整物流

英國時裝業內的大中小企，都在脫歐日期及方案未明的情况下，嘗試揣摩局勢。而作為引領業界的英國時裝協會（British Fashion Council，下稱BFC），亦嘗試為業界製造安全網。「我們的角色是確保業界的生意，與政府合作，游說並收集相關資訊，在這個未明的局勢下為設計師導航。」主席Stephanie Phair說。自2016年開始，BFC展開了多個業界討論，在2020春夏女裝周前一星期，亦舉行了無協議脫歐的圓桌會議。

「時裝有如汽車工業，涉及多個組件及出入口，如樣辦及製成品等，但不同的是以創意為本。整個業界面對的衝擊可以分為兩種，一是以商貿為本的Frictionless Border（無阻邊界），另一個是Access to Talent（人才接軌）。如英國無協議脫歐，整個業界便要按世貿協議，付上850萬至900萬英鎊關稅，對中小企品牌造成衝擊，品牌亦很難將這個成本轉嫁消費者，減低英國品牌的競爭力。無阻邊界，便是為了樣辦及製成品進出無阻帶來的建議。當中牽涉的是向來視作商品的服裝樣辦。在時裝界，很多時需要在24小時內送達服裝樣辦作拍攝，但在脫歐後便需要作清關等手續，減低了樣辦的流動度。人才接軌方面，則是人工問題。時裝業內的薪金並不高，特別是後援製作的工匠、機械操作員等，都是重要但薪金不高的工種，而且薪酬未達2級簽證的水平。儘管英國時裝工業佔整體GDP的320億英鎊，但政府並沒有像其他行業一樣重視。現時時裝工業聘用90萬人，與金融界相若，但時裝除了是一個工業，亦是一個國家的軟實力，能將創意及革新意念化為商品，在脫歐後，這種軟實力只會變得更為重要，經游說下，政府現時亦開始重新重視時裝業的脫歐實况。」Stephanie說。

文/ Dawn Hung

編輯/梁小玲