源自天空的創意 璀璨珠寶重新詮釋星辰

動盪風暴：Lueurs d'Orage白金及黃金胸針，鑲嵌1顆橢圓形切割帝王吐柏斯石（約7.71卡）、1顆枕形切割帝王吐柏斯石（約2.66卡）、4顆梨形帕帕拉恰藍寶石（約1.91卡、1.88卡、1.83卡及1.78卡）、2顆梨形帕帕拉恰藍寶石（約1.84卡及1.72卡）、1顆枕形切割帕帕拉恰藍寶石（約1.43卡）、圓形和枕形切割黃色藍寶石、明亮式切割鑽石，個別定價；Lueurs d'Orage白金及黃金腕表，搭配石英機芯，鑲嵌2顆錫蘭枕形切割紫色藍寶石（約3.38卡及2.97卡）、1顆馬達加斯加枕形切割紫色藍寶石（約1.99卡）、2顆帕帕拉恰藍寶石（約1.42卡及1卡）、1顆枕形切割黃色藍寶石（約0.94卡）、圓形藍寶石、長階梯形切割圖案縞瑪瑙、明亮式切割鑽石，個別定價。（黃志東攝）

【明報專訊】自然界向來是藝術創作的靈感泉源。花鳥蟲魚、高山流水，甚至乎浩瀚的天空，都啟發出不同範疇無窮的創意──比如梵高描繪的漩渦狀恆星、法國詩人馬拉美（Mallarmé）的詩作《冬日》，當中的主題靈感都是「從天而來」。一如這些偉大的藝術家，Chaumet同樣從天空取材，透過精湛技藝與想像力，呈現出天空的微妙變化。

早在19世紀起，Chaumet便開始以天空為創作主題，創製出冠冕、頭飾、胸針、束身衣飾、頸鏈和耳環吊墜等的珍貴珠寶。每件作品的背後，都具備鮮明的象徵意義，既向造物之神致敬，亦歌頌女性之美。來到2019年，品牌再次以大自然作為素材，帶來了Les Ciels de Chaumet高級珠寶系列，重新詮釋星辰、太陽、新月、星宿……將靈感注入作品的形態中。

從熾熱太陽到風雲變幻

整個系列共包括超過數十件的珠寶作品，分為不同篇章，演繹對天空的不同無限遐想與讚美。Les Couleurs du Ciel篇章突顯七彩陽光與夜色的差異，設計靈感源自於太陽。華麗的Soleil Glorieux冠冕，採用扇形設計，線條象徵着雲朵，鑲嵌的枕形IF級黃鑽代表太陽，表達太陽逐漸升起穿透雲層，凌駕於像晨曦雲霧的弧面水晶之上，充滿詩情畫意。在特殊的刀鋒鑲嵌工藝之下，其光芒彷彿懸浮於空中，帶出光彩奪目的女性魅力。鑲嵌石榴石的Soleil de Feu套飾，在橙紅色的光芒下帶出火焰的力量。透過品牌精湛的金工技藝雕琢下，玫瑰金點綴其間，更具張力。重新設計的鑲爪，呈現出寶石的動態感。

至於Les Caprices du Ciel篇章，則呈現風起雲湧的變幻瞬間，展現出雲朵的細膩與閃電的力量。每當暴風雨來臨前，天氣總是變幻莫測。為表達強光穿破雲層，讓五光十色、風雲變幻的景觀，品牌透過藍寶石、紫水晶、坦桑石色彩及鑽石的互相輝映，來象徵陽光與雲；配以縞瑪瑙象徵的烏雲，以及由紫色藍寶石、粉紅色和藍色藍寶石編織的夢幻色彩，塑造出氣象萬千的景象，同時喚起觀賞者心中對動盪風暴的詩意感受。

文/ Vivian Lau

模特兒/ Olga V（M Square）

化妝及髮型/ Rebecca Ng

編輯/廖偉龍

查詢：Chaumet 2816 5068