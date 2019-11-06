Watch Out：5個年代 5款紀念版腕表 自動計時機芯 賀面世50年

白色小秒盤：東京是第四款限量Monaco腕表的發表地點，白色蛋白石小秒盤及分鐘計時盤在黑色背景上分外奪目。$52,700（品牌提供）

【明報專訊】講鐘表歷史，我們經常會以不同的「第一」作為benchmark，如第一枚腕表、第一枚自動上鏈機芯等。那你知道第一枚自動計時機芯是什麼時候面世嗎？答案可以在50年前誕生的Heuer（當時品牌尚未更名為TAG Heuer）Monaco腕表中找到。當時品牌在紐約和日內瓦同步舉行發布會，其前所未見的Monaco腕表方形防水殼內，便搭載了世上首款自動上鏈計時機芯Calibre 11。今年是Monaco的金禧年，品牌先後推出5款紀念版腕表，重現之前5個年代的設計風格。

Monaco的大膽設計令其擁有極高辨識度，成為品牌製表技術的代表作。當時的Calibre 11是Heuer、Breitling、Hamilton 3大腕表廠合作、歷時3年製成的結晶，是世上首枚自動計時機芯。Heuer行政總裁Jack Heuer雖然並不特別偏愛方形腕表設計，但他相信突破性的創新機芯設計理應搭配一種引人注目的外形，於是方形表殼的Monaco正式誕生。他亦相信，賽車運動是推廣腕表的上佳途徑，他希望將自家公司出品的腕表和儀表板計時器與各大賽事的名字以及地點聯繫在一起，於是腕表便取名自明星匯集、深入民心的F1 Monaco摩納哥大獎賽。而現時TAG Heuer也是Monaco Top Cars Collection（摩納哥老爺車博物館）的官方時計，與Automobile Club de Monaco（摩納哥汽車俱樂部）有着密切聯繫。

與摩納哥一級方程式結緣

為周年紀念推出的5款Monaco紀念版腕表，靈感分別源自不同年代。首款限量版腕表靈感源自1969年至1979年間，在今年5月的摩納哥大獎賽上亮相；第二款限量版腕表則於6月在法國勒芒推出，向1979年至1989年代致敬；1990年代風格的第三款Monaco腕表在7月在紐約登場；第四款具2000年代初期設計風格的限量版腕表則在9月的東京發布；最後一站則選到上海，品牌大使Cara Delevingne、李易峰，以及LVMH鐘表部門行政總裁兼TAG Heuer行政總裁Stéphane Bianchi亦剛在上月底一同出席發布活動。

最新面世的第五枚限量版腕表簡約利落，體現Monaco系列最近十年（2009年至2019年）的設計精髓，表款採用飾以黑色內襯和灰色縫線的黑色穿孔小牛皮表帶，搭配跳脫傳統的噴砂精鋼表殼和拋光按鈕。放射太陽紋深灰表盤點綴黑色鍍金時標，塗有SuperLuminova夜光塗層。鍍銠小表盤也呈現出璀璨的放射太陽紋效果。小表盤指針、中央秒針及表盤12時位置的時標均採用大膽的紅色，黑色鍍金時針和分針具有條紋形SuperLuminova夜光塗層，確保任何情况下同樣清晰易讀。腕表的外形設計承襲自原版腕表，按鈕設於表殼右側，拋光打磨表冠則位於左側，特別的佈局亦成為Monaco腕表50年來的獨特標記。

表冠設左側 多年獨特標記

這款2010年代風格的腕表底蓋刻上「Monaco Heuer」標誌，「1999-2009 Special Edition」（2009年至2019年特別版）和「One of 169」（169枚之一）字樣。精鋼底蓋參考了原版設計，飾有垂直環形打磨飾紋，並採用拋光及垂直環形打磨飾面。表款搭載經重新演繹的Calibre 11機芯，腕表限量發行169枚。

品牌亦特別推出新書Paradoxical Superstar，講述這款標誌性腕表背後的完整故事，包括豐富的檔案摘錄以及設計和機芯的草圖。英國作家兼記者Nicholas Foulkes、腕表專家Gisbert Brunner，和美國作家Michael Clerizo一同撰寫，記錄Monaco腕表的歷史傳承和創新。摩納哥阿爾貝二世親王殿下亦特別為新書作序，肯定了Monaco腕表與這個同名城邦之間的緊密關聯。

文：Tung Cheung

編輯/陳淑安

美術/謝偉豪

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