Watch News：官方證書 鑑別古董腕表

【明報專訊】品質良好的腕表就是能夠一代傳一代，Omega最近便推出為古董腕表鑑別而設的全新官方「真品證書」（Certificate of Authenticity），致力提高品牌在古董腕表市場透明度，希望藉此為顧客提供來自品牌腕表專家的正式官方認證。

超過30年Omega表均可申請

任何超過30年表齡的Omega「真品」古董腕表均可申請「真品證書」，腕表擁有人可直接將古董腕表交到品牌瑞士總部或任何一間參與計劃的品牌專賣店。收到腕表後，它會被交到Omega的歷史傳承小組（Heritage Team），小組根據詳盡的歷史生產紀錄和保養政策驗證，當中包括檢查腕表的現狀，然後決定是否符合資格獲發「真品證書」。服務收費為800瑞士法郎（約6340港元）。

除了推出最新的真品證書，品牌亦為顧客提供「檔案摘錄」（Extract from the Archives）；「檔案摘錄」為顧客提供腕表的生產資料概要，而「真品證書」則詳述專家檢查腕表當時的狀况，說明腕表為真品。現時顧客可在全球12間專賣店申請此認證服務，香港銅鑼灣羅素街分店是其中之一。如大家家中也有一些古董Omega腕表，不妨一試。

文：Tung Cheung

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