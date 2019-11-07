推廣可持續發展 鞋子愛呼吸也愛環保

尋找大熊貓——Geox今年在WWF發起的國際熊貓日（10月27日），於四川成都舉辦名為「大熊貓尋踪之旅」的科技影像互動展覽，以行動證明品牌對保育議題的重視。（品牌提供）

【明報專訊】可持續發展幾近是現今所有時裝品牌首要考慮的核心價值，來自意大利的Geox也不例外，除了憑其獨特透氣度和原創技術贏取人們歡心外，近年也積極投入世界保育發展，近日跟世界自然基金會合作便是一例。《明報》life&style專訪品牌創始人Mario Moretti Polegato，細談市場當前變化，以及如何看千禧一代的消費新力量。

Geox品牌於1990年代由Mario Moretti Polegato創辦，在意大利本土極為普及和受歡迎，於國際鞋類市場亦穩佔一席位，只因Geox的多個獨門專利，例如其鞋履的鞋底添加了特殊的防水透氣薄膜，同時兼顧了排汗及防水功能，解決了橡膠底防水不透氣以及皮革底透氣不防水的難題。Geox的這一創新技術帶來了舒適體驗，並且將「會呼吸」的理念從鞋履領域延伸至服裝領域，引導品牌在意大利註冊了60多項國際專利，專利保護範圍遍及全球。

1. Geox的品牌資產是什麼？

答：我們在以下幾方面確定了我們的優勢：創新、可持續發展、熱情、健康、卓越，以客戶為中心和意大利DNA。通過以現代方式增強這些信息的傳播策略，我們有自己的獨特之處，藉着意大利設計和創新技術在市場上脫穎而出。

2. 「透氣的鞋子」是品牌的核心價值，是什麼讓你相信應該以結合健康與舒適的理念來創造一個鞋履品牌？

答：日常穿的衣服和鞋子，很大程度上影響着生活各個方面。我們將創造力和功能、款式和技術、對環境和對人的尊重等元素相互結合，令產品在現代風格與持久功能之間更具吸引力。

3. 如何根據現今消費者的需求，在鞋履出品上取得時髦款式和持久功能的平衡？

答：舒適對Geox的鞋子非常重要，但時尚也一樣重要。「呼吸鞋」是Geox的宗旨，我們意識到時尚和風格對女性顧客而言至關重要。因此，從2018年開始，Ernesto Esposito（意大利鞋類設計師）將負責女裝系列的設計。我相信憑藉其才華，女顧客將能在Geox找到既舒適且時尚的鞋子。

4. 你現在最關注的市場問題是什麼？

答：我們正在開發女裝系列，主要是因為它吸引了女顧客，並使公司能夠繼續將時尚與技術結合起來。我們還致力於成衣系列， 透氣鞋技術已應用於外套設計令肩膀位置透氣，將來公司將推出更加舒適和時尚的設計。

5.誰是Geox的主要目標受眾？

答：我們的核心目標消費者主要是面向家庭的專業人員。他們的年齡為28至40歲。他們在購物時變得愈來愈成熟，在選擇一雙好鞋時總是追求質量和物有所值。因此，我們認為Geox在這個市場上具有巨大的潛力。

6.品牌刻下有什麼積極策略，來應對當前消費者市場的主要推動力，即千禧一代？

答：我們將會在系列中注入年輕元素。在2019秋冬系列中，我們與新興藝術家Raul 33合作，創作了獨家塗鴉藝術capsule系列。我們相信他的那套藝術語言，會吸引年輕顧客，能跟他們對話。系列包括女士和兒童的皮靴和運動鞋，均配備了著名的Geox專利透氣和防水鞋底。背包和腰包也是這個系列的推介之一。

7.可持續發展是當今時裝市場的主要關注點，Geox如何應對？

答：Geox一直促進品牌文化的價值理念及道德規範；同時，與持份者建立透明關係，支持它們對其所在社區的建設和基礎商業文化營運。為了確立將要行使的原則和行為準則，Geox引入了一項集團道德守則，該守則於2005年制定，並由品牌道德與可持續發展委員會不斷更新。我們致力於提供高質量的產品，這些產品來自公平的工作條件以及先進，可持續和環保的生產流程，像是由回收瓶中的聚酯製成的Recycle Nebula。

其實自2018年開始，Geox已成為Dragon Formula E團隊的官方贊助商。 Geox一直是鞋類和服裝領域最先進專利技術的代名詞，並專注於提供卓越的透氣度，性能和舒適感的設計。 Formula E代表了賽車的未來，因為它成功地融合了激動人心的比賽，尖端技術和全球可持續發展的方法。我相信，Formula E的未來將把激烈的競爭與技術和可持續發展結合在一起。

8. 鑑於當今競爭激烈的市場形勢，你認為品牌面臨的挑戰是什麼？

答：鞋履市場競爭一向激烈，消費者每天都要面對各種各樣的促銷信息，因此很難做出選擇。因此，保持跟消費者溝通是主要關鍵。我們將不斷通過不同溝通渠道，在客戶的意識中強化我們品牌的DNA。為了觸及千禧一代，互聯網社交媒體必不可少，未來幾年我們將投資更多。

9. Geox和WWF之間有一個新項目。你能告訴我們更多有關此合作的信息嗎？這種營銷策略背後的理念是什麼？

答：Geox for WWF是世界自然基金會和Geox共同合作的一個系列，旨在保護大自然。項目的口號是「Together, Taking a Step for Wildlife」，旨在支持保護瀕臨滅絕的動物物種的對話項目。通過Geox和世界自然基金會之間的全新合作模式，我們希望讓新一代年輕人參與，了解我們在環境保護發揮的作用，並使他們了解保護動物的棲息地和生存至關重要。

10.在接下來的5年中，你制訂了什麼計劃來定義Geox？

答：我們正在重組我們的整體戰略，因為我們希望在設計上投放更多精力，特別旨在為女性提供更健康的產品。Geox因其舒適度而聞名，但我們也希望以其風格而聞名。為此，我們需要在營銷，廣告和設計上投資。此外，我們在服裝設計方面開發了透氣外套。除了不斷投資創新和專利技術外，我們將繼續高度關注可持續發展，因為可持續發展是集團的基石。

查詢：Geox 2316 2229

文：張言志

編輯：陸亮瑋