【明報專訊】說Mr. Armani特別鍾情黑夜，相信沒有人會反對。他的創作靈感，總跟夜幕下的景致與格調有關，像是閃爍的星光、皎潔的月色、流水的倒影等，都曾化為他的服飾設計主題。來到2019秋冬季度，他選擇以midnight blue為題材，給主線Giorgio Armani送上一抹藍調，透過其鍾愛的色調，再次探索深邃的黑夜。

懂得欣賞Giorgio Armani設計的人，總會被其精心調配的專屬色系、高超的剪裁工藝，以及奢華珍貴的面料運用而吸引。深明此道的品牌話事人Mr. Armani，今季再次使出真功夫，將焦點集中在衣服的選色、輪廓與面料上，塑造低調雅致的女性形象。

輪廓突顯女性曲線美

整個系列幾乎只用上藍與黑調，但看起來卻不單調沉悶。衣服輪廓突顯細長的外形與曲線美，重點作包括勾勒胸部線條的短身外套、垂褶上衣、纖美線條的高腰褲及彎曲邊緣的Balloon Pants等，配搭出獨特的層次美學。另一方面，精彩細節亦增添衣服的看頭，像是肩膊上的立體飾花、腰間的荷葉邊修飾，還有服飾上的褶縐處理，均突顯整體的結構和分量。至於經典的Power Suit，則以短身西裝褸為主，並特意減去了衣領部分，在邊緣加上流暢的線條飾邊，如畫筆畫過一般，讓人穿出不受拘束的灑脫感覺。

緞面和天鵝絨互相襯托

對於黑夜的詮釋，Mr. Armani總離不開優美線條、珍貴面料與燦爛光芒。系列大量運用具光澤感的緞面與天鵝絨，恰到好處地互相襯托，讓衣服散發不同程度的光芒，同時帶出輕柔耀眼的質感。晚禮服方面，採用為人熟悉的流暢纖美線條，在柔美天鵝絨上，飾以透視薄紗與珠片刺繡，讓人在黑夜中展現迷人光芒。

查詢：Giorgio Armani 2532 7700

文：Vivian Lau

模特兒：Kelly（Liberté Management）

化妝及髮型：Chris Lam、Heather Cheng

統籌：John Wan

編輯：梁小玲

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