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文章日期：2019年11月13日
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鮮彩紫粉紅色鑽石配濃彩紫粉紅色鑽石及鑽石戒指/耳環一對——規格：鮮彩紫粉紅鑽重1.01卡、濃彩紫粉紅鑽重1.02卡；估價：580萬至680萬港元；特色：把心形主石從指環中拆出後，安裝耳環托可變成耳環。（黃志東攝）
祖母綠配阿蓋爾粉紅色鑽石及鑽石頸鏈——規格：祖母綠產自哥倫比亞穆索，分別重4.12、2.56及1.65卡；估價：170萬至220萬港元；特色：穆索出產的祖母綠以迷人的藍綠色調聞名，和粉紅鑽相輝映。（黃志東攝）
青金石配藍寶石及鑽石「Zip」頸鏈——規格：鑽石約共重8卡；估價：350萬至450萬港元；特色：Van Cleef & Arpels出品，加入延伸部件可由手鏈變身成頸鏈。（黃志東攝）
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【明報專訊】除了3位女性設計師的精彩作品，朱燕儀還精選了其他精緻珠寶。
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