祖母綠配阿蓋爾粉紅色鑽石及鑽石頸鏈——規格：祖母綠產自哥倫比亞穆索，分別重4.12、2.56及1.65卡；估價：170萬至220萬港元；特色：穆索出產的祖母綠以迷人的藍綠色調聞名，和粉紅鑽相輝映。（黃志東攝）