收藏普洱：百年極罕號級茶現拍賣場

【明報專訊】仕宏拍賣即將在香港舉行2019年秋季拍賣會，有多款珍貴的古董普洱亮相。在「足吾所好──古董級普洱茶及佳茗專場」中有合共136件拍品，包括百年前的號級茶、1950年代的印級茶和1980年代的中生茶。而當中的焦點是1筒7餅的百年「同興號．向質卿」，在市場上難得一見。它產於民國年間，味道天然清香、性質溫和蘊藉，經百年陳化後仍歷久彌香。此外，本季亦特設「春華新品」專題，選取了一系列2000年後的新茶，大部分來自大益茶業集團。由於陳化約20年後已進入適飲期，相信極具升值潛力。

早在明代時期，普洱茶已受茶客關注，清代時被列入宮廷貢品，吸引茶商湧入雲南省盛產茶的易武地區，日後上貢的茶亦以區內出品為主。區內的茶業發展迅速，茶莊以同興號、同慶號、宋聘號及福元昌為首，產品至今仍被推崇備至。同興號中國茶葉博物館中藏有清光緒年間的「向質卿方磚茶」，相信是由同興號主人向質卿所監製而成，正面有篆書「向質卿造」四字，背面亦印上了滿文，可見產品和宮廷關係密切。而民國年間出產的向質卿出品，留存至今仍味道天然清香，極受收藏家歡迎。

■仕宏拍賣2019年秋季拍賣會

日期：11月24日（預展11月21至23日）

地點：香港銅鑼灣皇室堡15樓仕宏文化中心

查詢：http://lhauction.com.hk/tc/

文：呂瑋宗