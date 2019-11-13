破天荒腕表設計 靜止兩月 仍能運作萬年曆

【明報專訊】不說不知，Vacheron Constantin是現存從未停止過生產腕表、歷史最悠久的品牌，在260多年裏，品牌在製表技術和設計美學上不斷創新，這亦是它屹立至今的原因。今年最新面世的Traditionnelle Twin Beat萬年曆腕表，其雙擺輪機芯也是另一破天荒的設計，再次展現品牌的功力，重新定義高級製表的可能。

顧名思義，Twin Beat萬年曆腕表的重點除了是萬年曆，更是「Twin Beat」一字。腕表採用了一套正在申請專利的機械系統，能夠在不干擾機芯走時的情况下，讓全新設計的3610 QP機芯內兩個不同擺頻擺輪能交替運作。此系統的設計靈感源自日本江戶時代的「不定時法」計時制時鐘，此計時制源於中國十二地支計時法，但將日夜各劃為六個部分，各部分長度會因應日夜以及季節變化而改變。當時的鐘表配備單平衡擺或雙平衡擺，可自動切換運作速率。

設兩款模式 讓腕表持續運作

機芯內的模式切換器是確保Twin Beat系統正常運作的關鍵。分別為5赫茲（每小時36,000次）高頻活躍模式和1.2赫茲（每小時8640次）低頻靜待模式下的兩枚擺輪，由同一發條盒驅動。只要輕按位於8時位置的按鈕，便可輕鬆切換機芯的運作模式。當用家佩戴時，將腕表調至高頻活躍模式，長時間不用佩戴時則可切換到低頻靜待模式。在高頻活躍模式，表盤上會顯示小時、分鐘、日期、月份、閏年周期和動力儲存，方便日常使用；轉到低頻靜待模式時，腕表上的萬年曆顯示則會暫停運作，以減低能量消耗，令腕表能持續運作長達2個月，直到用家再次切換回高頻活躍模式，所有萬年曆顯示將會瞬間跳至當下狀態。

萬年曆是頂級高級鐘表複雜功能之一，精密的運轉機制能夠正確顯示包括大小月份和閏年在內的所有日期資訊，但它的實用度一直備受傳統發條技術的限制，因為在閒置一段時間後，萬年曆腕表在佩戴前均需要重新調校時間。Twin Beat系統的低頻靜待模式，正正可以令腕表在靜止2個多月後仍能正確顯示日期和月份，可說是製表史上的創舉。

為了令腕表走時更精準，品牌亦研發了一種全新游絲，專為需要極高靈敏度的靜待模式擺輪而設，其橫切面積僅有0.0774毫米×0.0159毫米，幾乎只有活躍模式擺輪游絲的四分之一。3610 QP機芯總共由480個零件製成，雖然功能複雜，但厚度只有6毫米，直徑只有32毫米，顯示出品牌的製表實力。

除了Twin Beat新表，品牌今年亦以藍色為主題，在3個系列推出三種不同藍色的腕表。Fiftysix全日曆腕表用上黛藍色表盤，搭載2460自動上鏈機芯，可同時顯示日期、星期、月份以及精密月相（每122年僅需調校一次），並配有停秒裝置。表盤中央以乳光修飾，外圈以旭日紋裝飾，表圈外緣則飾以蝸形紋，刻度圈上用上品牌腕表中較為罕見的阿拉伯數字時標。Overseas超薄萬年曆腕表則用上18K 5N粉紅金表殼配藍色表盤，搭載1120 QP機芯，結合自動上鏈、萬年曆、月相功能。Patrimony系列就首次推出午夜藍表盤腕表，其中星期日曆腕表以雙逆跳方式顯示，每月31日到下月1日，及當周日轉到周一時，兩支指針均會飛返跳轉。腕表上的所有功能均能通過單一表冠調校，令表殼線條保持流暢。無論是Twin Beat腕表還是這一系列藍色的腕表，都可見品牌對機芯功能和美學設計的同等重視。

查詢：Vacheron Constantin 2104 3311

文：Tung Cheung

編輯：陸亮瑋

電郵：lifestyle@mingpao.com