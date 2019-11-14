純白絨毛源自日本 柔軟薄羽絨 輕盈過冬

【明報專訊】初冬的涼風徐徐吹來，像在預告寒冬的來臨。隨之而來的，是街頭上千篇一律的羽絨外套，令本已了無生氣的冬天，更顯沉悶冷清。對於講究品質的女生來說，身上的羽絨外套不但要為她帶來溫暖，還需要獨特時尚的感覺。向來深明女人心的Anteprima創作團隊，透過特殊剪裁與細節設計，加上一貫的優雅形象，塑造出一系列內外兼備的羽絨外套，讓大家漂亮地抵擋寒冷天氣來襲。

一件柔軟輕盈的羽絨外套，好比伴隨過冬的「伴侶」。Anteprima今季推出的羽絨款式，既有合適上班衣著打扮，亦有時尚百搭的設計，在剪裁及選料設計方面，均針對配合生活的不同穿搭需要。專為辦公室女郎而設的款式，採用薄身設計，並配以高企領及袖口內側束口設計，提升防風禦寒功能。選料方面就特別採用羊毛西服面料，質感呼應上班造型的衣著，配以務實的黑色設計，予人優雅幹練的印象。

三重縣專利技術 90%絨毛10%羽毛

另一款主打款式貼近street style風格，方便配搭不同的時尚造型。剪裁特別用上較為蓬鬆厚身的設計，線條極富立體感，亦擁有足夠的保暖度，適合在天氣寒冷的戶外穿著。當中的絨毛源自日本，並於環境與水源均非常純淨的三重縣進行專利技術處理，令絨毛呈現出更為純白及輕盈的狀態。一如優良上乘的羽絨外套，當中的充絨比例為90%絨毛及10%羽毛，並且配以防漏功能，確保外套的蓬鬆度及含絨量，保持高度的保暖功效。

腰帶勾勒腰線 減少累贅感

由於亞洲女生身形普遍較為嬌小，為迎合不同的穿搭需要，品牌特別設計出長身及短身剪裁的款式設計。當中的一款長身羽絨外套，配以腰帶細節，減少累贅感之餘，同時亦強調女性曲線，避免寬鬆剪裁顯得身材圓潤的錯覺。至於色系方面，除了基本的黑、白及米色外，還備有如亮紫色的鮮豔色調，豐富整體的層次感，展現出鮮明的個人風格。

文/ Vivian Lau

編輯/陳淑安

查詢：Anteprima 2907 3388