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意念創新
Double F：區塊鏈與說故事
意念創新
文章日期：2019年11月27日
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清乾隆銅胎畫琺瑯開光人物蓋盒藍彩——體積：直徑5.8厘米 估價：30萬至50萬港元 特色：畫中是歐洲婦女，背景是當地庭院（黃志東攝）
清乾隆御製青白玉雕第四嘎禮嘎尊者山子——體積：高22.3厘米 估價：300萬至400萬港元 特色：專家估計乾隆從書畫取靈感後，命令工匠以玉雕呈現出來（黃志東攝）
清18世紀青玉燒古雕仿古鳧尊——體積：高17.7厘米 估價：60萬至80萬港元 特色：專家估計工匠曾把玉燃燒以產生古舊感覺，外形仿青銅器設計（黃志東攝）
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【明報專訊】專家說乾隆年代的古董手工精湛，最難得是當中的創新意念。
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