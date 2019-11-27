Double F：區塊鏈與說故事

【明報專訊】「說故事」這三隻字真是聽到我耳朵生繭，廣告朋友跟我說要說故事，傳媒行家說要說故事，展覽客戶說要說故事，說故事成了最具經濟提升力的軟性手段，人人都將說故事袋在口袋裏，但什麼是說故事？又不是人人說得好。

有一種故事是歷史，是流程，是持續發生的事，所以歷史history，有story字眼融合在內；但故事又是經過人的選輯、剪裁、拼合，加上個人感悟。本雅明寫「說故事的人」，將說故事定義為一種人類相互交換經驗的能力，而「說故事的人」有兩種古老的典型：一是定居的農民，一是周遊各地的水手或商人，前者體現時間的變化，後者更見諸空間的流動。

時裝區塊鏈 說出衣服來源故事

但時間與空間在現時的世界又早已融合為一。因為鄰近國家突然將區塊鏈定為創新戰略，這話題在熱烘烘中又點了一把火，除了Fin tech外，文創與藝術產業的朋友也談起了這回事。但區塊鏈與藝術、文化的發展方面卻有不同的探索。比如時裝層面，因區塊鏈可層層追塑每個節點，以及每個內容皆不可逆回不可竄改紀錄的特點，無論在logistic層面，或是追溯每件面料每個工藝的來處，區塊鏈技術皆成了商家口中可以述說一件衣服來源故事的最佳手段。

想起10多年前大賣的一本書《一件T恤的全球經濟旅行》，那是美國大學教授Pietra Rivoli博士的著作。專注研究國際經濟、金融和商業領域中的社會問題的Pietra Rivoli有一天忽發奇想，追蹤起一件T恤由生產到運往全球售賣的路線，追溯T恤工業的時間史，那些殖民時代的經濟剝削，與當時全球化各種利益主體相互纏鬥的過程——但未來你不需要是一個博士，區塊鏈也能讓你輕易追溯到你即將購買的心頭好，那一路走來的各個過程。

但這種由區塊鏈說的故事，只是一種記錄式資料。因為現時各資源的切斷與不透明，這種技術提供的透明度就成了很吸引的故事，也是大數據一種。這樣透明開放的未來，不知是否烏托邦，但在說故事的角度，若以本雅明的話來說，全然透明未必是最好，敘述故事的人從不全盤托出，而是保留聽者自由詮釋的空間。

透明開放的烏托邦？

若假設這種一切透明的未來真的會來臨（雖然這是流於表面與簡化的結論），或許烏托邦，或許不是。令人好奇的是，在那樣的環境下成長的人，這些下一個世代的故事敘述者會是怎樣的呢？每個人皆有說話的能力，這能力亦引伸到「說謊」，當你開始隱瞞，或將虛構與真實混合，「故事」也就出現了。

文：方太初