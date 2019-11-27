Wardrobe：拋開思想束縛 手袋不分雌雄

【明報專訊】「男人用手袋？」曾經，普羅大眾視男人拿手袋為「禁忌」，甚至約定俗成地認為手袋僅限於女性使用。男人應該拿個公事包、背囊，或是把隨身物塞進口袋上街便是了。「OK Boomer !」就讓時尚潮流改變閣下的想法！

從什麼時候開始，男士也興起用小手袋上街？近年時尚界宣揚性別平等，兩性在穿衣打扮上，逐漸拋開既有傳統思維與束縛。從4大時裝周城市的騷場外圍，可見不少走在時尚前線的潮男，也人人隨手挽一款別致小手袋上街，不再讓女士專美，展示對手袋配飾潮流的敏銳度。

街頭取材 品牌乘勢推出男裝手袋

時裝天橋的創意靈感，經常也從街頭取材。眼見這股熱潮愈演愈烈，一眾奢華品牌的男裝「話事人」亦乘勢推出各式各樣的男人手袋，滿足一眾潮男之餘，亦提出無限可能與可塑性。像是Fendi的Silvia Venturini Fendi，就為品牌的標誌袋款Baguette及Peekaboo炮製出男裝版本手袋，2019秋冬季度，更找來日本經典製袋專家Porter合作，推出其聞名的黏合尼龍聯乘系列，將輕巧特質和實用功能，糅合至奢華經典之中，取向符合普遍男性的實際追求。而Dior Men的Kim Jones，在當今男裝界甚具影響力，他幾乎為每套秋冬造型衣服配搭精心炮製的袋款，例如斜孭的Saddle bag、方形的Dior Oblique提花布袋，或是圓筒形的設計，悉隨尊便。

首飾襯托剛陽有型

不得不提的，還有Louis Vuitton的Virgil Abloh。自他坐上品牌男裝創作總監寶座以來，深懂將品牌優良製袋文化傳承，透過不同面料的運用，大玩特玩簽名式Monogram圖案，並加入鏈帶細節點綴，盡顯型格與潮流氣息，成功吸引年輕顧客的眼球。

要如何配襯手上的小手袋，才顯得剛陽有型？秘訣在於手上的首飾。外形誇張的statment ring，極具分量與霸氣，能夠平衡小型手袋予人「只限女性」的錯覺。

時尚潮流時刻也在變化，但綜觀來季2020春夏的男裝天橋，依然可見形形色色的男人手袋。整個時尚界的「男人手袋革命」仍然持續。前衛過人的Gucci創作總監Alessandro Michele，其筆下的創作與思想，一直顛覆普羅大眾的想法。提倡兩性共融的他，不但早就透過衣服模糊男女界線，近年更強調袋款設計沒有兩性之分，一款配以品牌標記的Bamboo手挽皮革手袋，看似貴婦專屬，卻原來是為男性而設，讓人反思「配飾應否有男女之分」的刻板想法？

向來叛逆的Celine創意總監Hedi Slimane，也一趕男人手袋潮流。不過，他未有跟隨大隊設計出「細細個」的設計，反而炮製出「大大個」配上Slogan的草籃，幽默地表態，襯以一身1970年代格調的服飾，更是盡顯法式男孩的精緻氣息。

◆明年春夏持續流行

男人手袋潮流可以「玩多久」？ 一眾時裝大品牌繼續推出各式各樣的「男人袋」，襯托精致時尚造型。（見圖）

文：Vivian Lau

模特兒：Alan G.（Primo）

化妝及髮型：Jennifer Lau（Make Up For Ever）

編輯/陳玥玲

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