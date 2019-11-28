19世紀陶瓷擷取靈感 陶藝彩衣綻放異彩

【明報專訊】時裝跟藝術，關係千絲萬縷。藝術向來是時裝設計師的靈感來源之一，從中抽取而來的養分跟衣服布料產生的精彩碰撞，往往令時裝昇華成另一層次的藝術品。作為藝術愛好者，Loewe的創意總監Jonathan Anderson多次從不同範疇，如建築和手工技藝取材，將箇中的藝術精髓重新演繹成一套套美輪美奐的經典服飾。最新的capsule系列，Jonathan Anderson便特別向已故英國著名陶瓷大師William de Morgan致敬，以陶瓷磚外形和圖騰為靈感，把一系列的成衣及手袋化身成奇花異獸，大放異彩。

Jonathan Anderson的祖父是藝術收藏家，喜歡收藏瓷器和四出欣賞展覽，耳濡目染之下，Jonathan也漸漸對藝術培養出濃厚興趣，陶瓷更是他最鍾愛的藝術品類型之一。2015年，他曾為Loewe策劃「Bowls Project」，結合品牌精湛的皮革工藝及創新的模製技術，將20世紀著名陶藝家Lucie Rie的經典陶器造型化為皮革製碗；後來亦分別於2018及2019年的巴黎春夏時裝展中，將藝術家Mo Jupp和Ryoji Koie的陶瓷作品，作為騷場布景的一部分，上演一場時裝、藝術交融的大匯演。由此可見，陶藝不單是影響Jonathan Anderson設計方向的靈感，也是Loewe踏足藝術界的重要領域。

重現奇幻古典詩意圖紋

說回這個最新capsule系列的靈感來源William De Morgan，他是19世紀英國著名的陶瓷家，以中世紀精緻花藤和雀鳥龍獸的釉彩聞名，擁有精湛的陶瓷工藝之外，同時主張革新，透過研發創新的上釉、燒製及上色技術，致力提升英國傳統工藝的設計品味和水準，是當代工藝美術運動中最具影響力的代表人物之一。Jonathan Anderson每年均從英國工藝名家取材，今次選來William De Morgan，就是看準其天馬行空的創意和對藝術美學的追求，希望能把他筆下鮮色亮麗，充滿奇幻古典詩意的圖紋重現在時裝上，向這位幻想力驚人的工匠大師致敬。

整個系列主要透過圖紋和立體剪裁重新演繹William De Morgan的大師級作品。例如陶瓷上的藍白色渡渡鳥及戴勝鳥圖案被放大，成為長褲和半截裙布料上的裝飾印花，亦以人手繡縫於針織服、大圍巾和起角的羊毛冷帽上，遠看就如一個個從中國元、明朝代走出來的青花瓷般，藍白輝映，趣怪別致。另外，系列用上的泡泡袖，傘型裙襬和疊層結構等剪裁元素，模仿陶瓷弧形的流線表面，將William De Morgan的精緻傑作與日常服飾結合得天衣無縫。如此抽象又生動調皮的設計，彷彿帶領我們走進亦真亦幻的異想世界。

孔雀毛小黃花現身經典手袋

Loewe以皮革起家，是西班牙王室的御用精品品牌，其精湛的傳統工藝技術無庸置疑，今次系列的手袋設計也不例外。品牌工匠利用拼皮技術，將William De Morgan陶瓷磚上的古典紋飾套在Postal盒型手袋上的印花圖案，質感鮮明光滑，搶眼奪目；而其筆下最為人熟悉的孔雀毛及小黃花，亦化身成複雜的刺繡圖案，重現於Loewe經典的Puzzle、Hammock及Gate手袋，並分別加推迷你版本，小巧精緻。

至於品牌其他著名的小牛皮袋款，例如女裝的Cushion手挽袋、男裝Military信差袋及長身手挽袋，亦同樣印上藍白色渡渡鳥及戴勝鳥的設計圖案；兔子及鷓鴣的草葉畫紋點綴於小銀包與卡片套，為系列添上一抹奇幻異彩。

查詢：Loewe 2522 0996

文：Angel Hong

模特兒：Nastya（Liberte Management）

化妝：Chris Lam

髮型：Heather Cheng

編輯：王翠麗

統籌：John Wan

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