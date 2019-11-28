Open Menu
BEAUTY & STYLE
/
FASHION
PAST ARTICLES
手工編織 設計獨特 逛歐洲選物小店 品味生活
Fashion News：法攝影師捕捉霓虹招牌 拼出文字瓷磚藝術
19世紀陶瓷擷取靈感 陶藝彩衣綻放異彩
珠寶時裝化 經典標記化作鑽飾
Editor's Picks
Editor's Picks
文章日期：2019年11月28日
Share
Borgonuovo系列飾鑲碎鑽配黃玉白金手鐲，個別定價；飾鑲碎鑽配黃玉白金戒指，個別定價。（品牌提供）
Firmanmento系列鑲碎鑽星形白金長頸鏈，個別定價；鑲碎鑽月亮形白金手鏈，個別定價。（品牌提供）
Sì系列黑瑪瑙花朵造型鑲黑色鑽石白金手鐲，個別定價；鑲碎鑽垂墜黑瑪瑙白金耳環，個別定價。（品牌提供)
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
RELATED
珠寶時裝化 經典標記化作鑽飾
Share
MORE
手工編織 設計獨特 逛歐洲選物小店 品味生活
Fashion News：法攝影師捕捉霓虹招牌 拼出文字瓷磚藝術
19世紀陶瓷擷取靈感 陶藝彩衣綻放異彩
SHOWBIZ
NEWS 娛樂
LATEST 即時娛樂
CELEBRITY
MOVIE/MUSIC
BEAUTY & STYLE
BEAUTY
FASHION
FITNESS
CULTURE & LEISURE
CULTURE
TRAVEL
DINING
FAMILY
PARENT-CHILD
HOT PICK